Авербух о грантах на шоу: «В заявке нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.
«Если заявка подается в Президентский фонд, это не означает, что человек ничего не вкладывает и просто просит деньги у государства.
Более того, в заявке обязательно нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь самостоятельно, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь.
Поэтому это очень обывательское мнение, что ты просто пишешь заявку и получаешь государственные деньги.
Они выдаются только в том случае, если комиссия принимает решение и видит, что ты сам инвестируешь большую часть от того, что ты закладываешь», – сказал Авербух.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
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