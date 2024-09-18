Авербух о грантах на шоу: «В заявке нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»

Илья Авербух объяснил принцип распределения государственных грантов на ледовые шоу.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Если заявка подается в Президентский фонд, это не означает, что человек ничего не вкладывает и просто просит деньги у государства.

Более того, в заявке обязательно нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь самостоятельно, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь.

Поэтому это очень обывательское мнение, что ты просто пишешь заявку и получаешь государственные деньги.

Они выдаются только в том случае, если комиссия принимает решение и видит, что ты сам инвестируешь большую часть от того, что ты закладываешь», – сказал Авербух .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0