Софья Леонтьева: «Что позволило так ярко начать сезон? Наши тренеры, совместная работа, настрой, скатанность. Помогает психолог»

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, что работают с психологом.

Танцевальный дуэт показал новые программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Что позволило так ярко начать сезон? Позволили в первую очередь наши тренеры, наша совместная работа, настрой, скатанность, уже очень долго катаем вместе, помогает наш психолог Жанночка Симак, мы благодарны.

Хороший толчок для успехов в дальнейшем, самое большое, что помогло, – что мы есть с Даней друг у друга, мы друга друга хорошо чувствуем и понимаем, мы знаем, что будем бороться до конца.

Тренеры предложили эту тему, произвольный танец под «50 оттенков серого». Хотим удивлять каждый день.

В прошлом сезоне программа произвела вау-эффект, насыщенная была с самого начала, другие начали перенимать то, что мы делали в прошлом сезоне, мы, наоборот, от этого ушли», – сказала Леонтьева .

«Старались в этом году сделать что-то новое, не отталкиваться от прошлогодней программы, да, она была яркой и запоминающейся. В этом году снова хотим удивлять», – добавил Горелкин.