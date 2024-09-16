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  • Илья Авербух: «У Степановой и Букина есть свой почерк, лицо. На данный момент они однозначные лидеры российских танцев на льду»
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Илья Авербух: «У Степановой и Букина есть свой почерк, лицо. На данный момент они однозначные лидеры российских танцев на льду»

Авербух назвал Степанову и Букина лидерами российских танцев на льду.

Александра Степанова и Иван Букин — пятикратные призеры чемпионатов Европы.

«Ваня большой молодец и талант. Очень рад тому, что мне посчастливилось с ним и Сашей сотрудничать. Несмотря на то, что они много раз добились высоких результатов, их недооценивали, хоть и каждая их программа была событийной. У них есть свой почерк, лицо, и на данный момент они являются однозначными лидерами российских танцев на льду.

Спасибо им за то, что несмотря на такое сложное время, когда для нас несправедливо закрыты международные соревнования, ребята вернулись на лед. Это важно не только для них самих, но и для сборной, молодых танцоров. Думаю, что это говорит о больших человеческих качествах.

С Ваней мы работали в шоу, он человек очень открытый, талантливый. Пожелаю ему только раскрытия своего таланта и дальнейших побед ему и Саше в новом сезоне», – сказал хореограф Илья Авербух.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Авербух
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoМатч ТВ
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