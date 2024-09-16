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Вайцеховская о женском катании: «Более высокие шансы «выжить» остаются у тех, кто наиболее крепок физически. Например, у Трусовой»

Вайцеховская высоко оценила перспективы Трусовой в случае возвращения в спорт.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них участвовала Александра Трусова, которая не соревновалась с 2022 года.

«Несколько послепрокатных мыслей вдогонку: Саша Бойкова произнесла в микст-зоне достаточно знаковую фразу: «Те нагрузки, которые мы очень непросто переносили в прошлом, сейчас даются нам намного легче, и мы их воспринимаем как само собой разумеющееся».

Примерно те же слова говорил Сергей Воронов, когда рискнул под занавес карьеры перейти под крыло Тутберидзе: потогонная (в том, что касается количества прокатов) система дала Сергею, несмотря на почти предельный для спортсмена возраст, очень мощный прогресс, хотя продержался Воронов в «Хрустальном» не сказать чтобы долго.

Это к вопросу, можно ли к сентябрю быть в форме и удерживать высокий уровень на протяжении сезона. На мой взгляд, можно и нужно. Понятно, что к таким реалиям придется привыкать, чтобы начать воспринимать их как «само собой разумеющееся», но в выигрыше окажутся те, кто быстрее поймет: это уже не прихоть, а необходимость.

Спорт сейчас такой – требует непрерывного движения вперед, в стабильности выступлений в том числе. Если собираешься на что-то рассчитывать (в любом виде программы), производить впечатление нужно с первого же появления на льду – в этом плане, кстати, Тутберидзе неплохой стратег и имеет смысл полностью довериться ее чутью.

Почему в Питере не получилось с девочками, тоже можно объяснить. Мы, как мне кажется, сейчас пожинаем последствия массированного тренировочного форсажа и тех нагрузок, которые еще в прежней, дореформенной (в плане возраста) реальности выпали на большинство фигуристок, прошедших конвейер того же «Хрустального», да и ряда других школ. На мышцы, суставы, психику. Ведь всех этих девочек с раннего детства подспудно готовили к тому, чтобы в 15 лет выйти и всех победить.

Сейчас же вроде бы никуда не надо отбираться, катайся – не хочу, а организмы изношены, реагируют на любой стресс травмами и срывами. Более высокие шансы «выжить» остаются у тех, кто наиболее крепок физически. Например – у Саши Трусовой. Видно ж невооруженным глазом – если захочет, сможет кататься еще очень много лет, причем на любом уровне конкуренции», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoСергей Воронов
logoсборная России
Елена Вайцеховская
пары
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Бойкова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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