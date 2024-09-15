Вайцеховская о ритм-танцах сборной России: «Вышло не столько зажигательно, сколько сумбурно и однообразно»
Накануне дуэты показали новые ритм-танцы на открытых прокатах сборной России.
«Поймала себя на мысли, наблюдая за танцорами, что мне очень понятен выбор большинства тренеров: именно эти композиции были на слуху в 70-х, именно ими все мы затанцовывались на дискотеках, если можно так выразиться.
Но прекрасно помню и другое: как все мы возили одни и те же пластинки из всевозможных поездок. Сейчас понятно, что этот ассортимент был на самом деле невероятно скуден. Но никаких других путей проникновения в страну хорошей западной музыки по большому счету тогда и не было.
Именно это, на мой взгляд, и нашло отражение в нынешнем музыкальном выборе для ритм-танцев. Вышло не столько зажигательно, сколько сумбурно и однообразно.
Что не отменяет того, что Василиса Кагановская прекрасно обходится без Ангелопола, Ирина Хавронина/Девид Нарижный нашли друг друга, у Саши Степановой по-прежнему самые впечатляющие ноги, а Сергей Плишкин оригинальностью подхода к постановкам укладывает на лопатки почти всю танцевальную тусовку», – написала Вайцеховская.
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