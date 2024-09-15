Глейхенгауз о прокате Петросян: «Расстроилась из‑за того, что не получилось. За бабочку мы сильно ругаем спортсменов»

Глейхенгауз рассказал, почему Петросян расстроилась после проката произвольной.

Сегодня Аделия Петросян выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

– Прокаты и нужны, чтобы дать начало сезону, посмотреть спортсменов ближе к соревновательному формату. Было много неудачных прокатов. Кто‑то молодец, кто‑то не выполнил то, что может показать. Физически готовы все. Дальше вопрос нервов и других моментов.

– Петросян сегодня расстроилась после проката.

– Мы тоже расстраивались. Все эти тренировочные дни все прыгала, четверные получились. Расстроилась из‑за того, что не получилось. За бабочку мы сильно ругаем спортсменов. Ее расстройство связано с тем, что не смогла показать, как готова, – сказал Даниил Глейхенгауз.