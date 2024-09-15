Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»

Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали, что программы им предложил Тихонов.

Сегодня Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступили с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

« Немного отвыкли от соревновательного льда, были ошибки. Вышли сюда, проверили себя. Очень рады, что такие мероприятия проводятся у нас в России.

До этого у нас было много зажигательных программ. Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это.

Скорее всего, выступим на этапах Гран‑при в Магнитогорске и Красноярске», – сказал Евгеньев.

Еще не вкатали достаточное количество раз для хорошего показа. Мне очень нравится, что в лиричном стиле у нас программы», – добавила Мухортова.