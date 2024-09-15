Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали, что программы им предложил Тихонов.
Сегодня Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступили с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.
«Немного отвыкли от соревновательного льда, были ошибки. Вышли сюда, проверили себя. Очень рады, что такие мероприятия проводятся у нас в России.
До этого у нас было много зажигательных программ. Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это.
Скорее всего, выступим на этапах Гран‑при в Магнитогорске и Красноярске», – сказал Евгеньев.
Еще не вкатали достаточное количество раз для хорошего показа. Мне очень нравится, что в лиричном стиле у нас программы», – добавила Мухортова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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