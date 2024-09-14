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  • Дмитрий Евгеньев: «Тутберидзе может дать совет по чему угодно, не только о фигурном катании. Чаще слышим от нее замечания, чем хвалебные слова, но это хорошо»
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Дмитрий Евгеньев: «Тутберидзе может дать совет по чему угодно, не только о фигурном катании. Чаще слышим от нее замечания, чем хвалебные слова, но это хорошо»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали о тренировках у Этери Тутберидзе.

Пара выступила с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Очень рады оказаться здесь, увидеть ребят, публику, судей, болельщиков. Александра Трусова катала под эту музыку на шоу.

В момент, когда Этери Георгиевна [Тутберидзе] ставила эту программу, мы тренировалась, элементы в акценты попали очень хорошо. Алексей Тихонов на этой же тренировке подъехал к Этери Георгиевне и сказал, что мы хотим под это кататься», – рассказала Мухортова.

«Все на себя берет Алексей Тихонов – постановки, отработку программы, элементов, планы, технические элементы, Дмитрий Зобнин и Филипп Тарасов на вспомогательной роли.

Главенствующую роль исполняет Этери Георгиевна. Чаще от нее слышим замечания, чем хвалебные слова, но это хорошо.

Когда твой главный тренер Этери Георгиевна, хочется слышать советы. Этери Георгиевна может дать совет по чему угодно и не только о фигурном катании», – добавил Евгеньев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
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logoЭтери Тутберидзе
logoконтрольные прокаты
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