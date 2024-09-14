У Мишиной и Галлямова – «Чаконы», у Бойковой и Козловского – «Убить Билла»: вся музыка к коротким программам у пар
Пары выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.
Ниже – музыка к новым постановкам.
Алиса Блинникова и Алексей Карпов – «Трубадур», опера Джузеппе Верди
Алена Косторная и Георгий Куница – Departure (Lullaby) от Max Richter
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Violin Muse Based On Two Chaconnes от Ikuko Kawai
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – Gimme All Your Love от Alabama Shakes
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – Carmina Burana: O Fortuna от Motion Picture Symphonica
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – «Шопен» от Елены Ваенги
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – OST «Убить Билла»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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