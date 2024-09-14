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У Мишиной и Галлямова – «Чаконы», у Бойковой и Козловского – «Убить Билла»: вся музыка к коротким программам у пар

Пары выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.

Ниже – музыка к новым постановкам.

Алиса Блинникова и Алексей Карпов – «Трубадур», опера Джузеппе Верди

Алена Косторная и Георгий Куница – Departure (Lullaby) от Max Richter

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Violin Muse Based On Two Chaconnes от Ikuko Kawai

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – Gimme All Your Love от Alabama Shakes

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – Carmina Burana: O Fortuna от Motion Picture Symphonica

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – «Шопен» от Елены Ваенги

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – OST «Убить Билла»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Георгий Куница
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoИлья Княжук
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
музыка
logoНаталья Хабибуллина
Артем Грицаенко
Алексей Карпов
Алиса Блинникова
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