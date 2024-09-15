Софья Муравьева: «Мне сложнее всего было понять образ черного лебедя, потому что для меня это новое по темпу, по хореографии»
Ксения Синицына и Софья Муравьева дали интервью в эфире Первого канала после контрольных прокатов сборной России.
– Рассказывайте, как вам каталось?
Синицына: Зрители встречали очень тепло, спасибо, было очень комфортно кататься.
Муравьева: Хочется поблагодарить всех, кто причастен к данному мероприятию. Да, мы не в лучшей форме... Хочется поблагодарить болельщиков, что порадовали и поддержали. Надеюсь, будем удивлять вас дальше. Впечатления отличные, кроме прокатов – настроение хорошее заряжены на новый сезон, будем работать дальше.
– Ксюш, ты сменила привычные нам образы, привыкли видеть тебя куколкой на льду. А тут такая дерзость. Как ты решилась выйти из зоны комфорта?
– Нужно, как вы сказали, выходить из зоны комфорта, развиваться с разных сторон, не бояться эксп6ериментирвоать. Надеюсь, зрителям понравилось – еще есть над чем работать по хореографии, по скольжению. Но надеюсь, скоро это приобретет приятный вид, вся хореография будет более точной. И надеюсь, прыжки будут выше, лучше, и программа заиграет другими красками.
– Сонь, очень оригинальная идея – взять сразу в двух лебедей. Тяжело?
– Мне сложнее всего было понять образ черного лебедя, потому что для меня это новое по темпу, по хореографии. Еще не полностью вкатано, все-таки надо почувствовать больше этот образ и немного другие эмоции показывать, вчера я их не показала.
Произвольная – привычный мне образ. Сегодня я пыталась наслаждаться. Прыжки вообще не в той форме, но надеюсь, что программы вам понравились и я смогу намного лучше показать их уже на стартах.
– В жизни ты все-таки белая и пушистая?
– В жизни я не белая и пушистая, а на тренировках уж тем более.
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