Софья Муравьева: «Недовольна прокатом. Я не в своей форме. Были слухи в интернете о моем здоровье, оставлю это при себе»
Сегодня Муравьева представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.
«Недовольна своим прокатом. Я не в своей форме. Были слухи в интернете о моем здоровье, я оставлю это при себе, бывают нюансы в тренировочном процессе. Я старалась наслаждаться даже вне зависимости от прыжков.
Пока планируем поехать на этапы в Магнитогорск и Красноярск, надеюсь, что успею восстановиться к ним», – сказала Муравьева.
«Образы сложные – и по образу, и по программе, и по темпу. И постановка была сложной – большинство шагов вперед, задний ход для меня легче.
Образы требуют много работы не только на льду, но и ментально. Надо уметь и разделять, ведь белое – это необязательно доброе, а черное – злое.
Мы многое отрабатывали с Натальей Линичук, каждое воскресенье ездила к ней на лед, даже без выходных каталась», – цитирует фигуристку ТАСС.
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