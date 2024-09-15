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Софья Муравьева: «Недовольна прокатом. Я не в своей форме. Были слухи в интернете о моем здоровье, оставлю это при себе»

Фигуристка Софья Муравьева заявила, что находится «не в своей форме».

Сегодня Муравьева представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

«Недовольна своим прокатом. Я не в своей форме. Были слухи в интернете о моем здоровье, я оставлю это при себе, бывают нюансы в тренировочном процессе. Я старалась наслаждаться даже вне зависимости от прыжков.

Пока планируем поехать на этапы в Магнитогорск и Красноярск, надеюсь, что успею восстановиться к ним», – сказала Муравьева.

«Образы сложные – и по образу, и по программе, и по темпу. И постановка была сложной – большинство шагов вперед, задний ход для меня легче.

Образы требуют много работы не только на льду, но и ментально. Надо уметь и разделять, ведь белое – это необязательно доброе, а черное – злое.

Мы многое отрабатывали с Натальей Линичук, каждое воскресенье ездила к ней на лед, даже без выходных каталась», – цитирует фигуристку ТАСС.

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Наталья Линичук
logoсборная России
женское катание
logoконтрольные прокаты
logoСофья Муравьева
logoСерия Гран-при России
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