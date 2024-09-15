  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

Савосин о возможном завершении карьеры: «Буду смотреть исключительно по своему состоянию. Пока я готов кататься»

Фигурист Роман Савосин рассказал, когда может завершить карьеру.

Сегодня Савосин выступил с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

– Опыт опытом, но возраст не маленький. Пока из ощущений – только усталость, тяжело дались прокаты. Понимаю, по каким причинам. Вкатываемся в сезон. Короткая [программа] точно зашла зрителям, были аплодисменты. Произвольная – не знаю. Классика – это на любителя. Мне хотелось иначе раскрыть эту программу, я катал ее в юниорах.

– Если сравнивать тебя нынешнего и версии трех- или пятилетней давности. Что изменилось?

– Сейчас, конечно, тяжелее, приходится искать другие методы, чтобы держать форму. Раньше надо было как можно больше работать в зале, сейчас уже надо контролировать нагрузки. Ну и психологически: раньше выходил на старты и думал – быстрее бы это закончилось, сейчас уже получаешь удовольствие.

– Не думал о завершении карьеры? В каком возрасте уже точно не хотел бы этим заниматься?

– Буду смотреть исключительно по своему состоянию. Когда пойму, что начался регресс, то, конечно, будет решение о завершении карьеры. Пока я готов кататься, – сказал Савосин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
мужское катание
Роман Савосин
logoконтрольные прокаты
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
У Гуменника и Алиева – «Онегин», у Семененко – Эйнауди, у Кондратюка – Болливуд: вся музыка к произвольным программам у мужчин
55 минут назад
Игнатов сделал четыре квада в произвольной на контрольных прокатах, Семененко исполнил четверной флип, Гуменник катался без четверных
658 минут назад
Самсонов о произвольной: «Недоволен, гораздо лучше мог выступить. Когда выхожу на лед перед публикой, начинается мандраж, я теряюсь, допускаю ошибки»
4сегодня, 13:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Марк Кондратюк: «Множество причин продолжать выступления. Я это очень люблю, это главное дело моей жизни»
320 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Хабибуллина и Княжук покажут произвольные программы
36226 минут назадLive
Наталья Бестемьянова: «Трусова – герой и молодец. Не берусь оценивать, как много ей еще добирать до идеальной формы, но она будет прибавлять»
129 минут назад
Игнатов о новой произвольной: «Образ – вечность. Программа очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором»
232 минуты назад
Гуменник о прическе: «Решил ни копейки в барбершопе в этом году не потратить. Хочу, чтобы более солидно, уважаемо было»
640 минут назад
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами
647 минут назадLive
Семененко о произвольной: «Программа о времени, на руке стрелка часов. Время человечества бесконечно, но для каждого из нас ограничено»
149 минут назад
Марк Кондратюк: «В идеале планирую прыгать пять четверных в произвольной программе. Хотелось бы когда-нибудь исполнить риттбергер»
653 минуты назад
У Гуменника и Алиева – «Онегин», у Семененко – Эйнауди, у Кондратюка – Болливуд: вся музыка к произвольным программам у мужчин
55 минут назад
Игнатов сделал четыре квада в произвольной на контрольных прокатах, Семененко исполнил четверной флип, Гуменник катался без четверных
658 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 12:55
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
2вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
7вчера, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
вчера, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50