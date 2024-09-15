Савосин о возможном завершении карьеры: «Буду смотреть исключительно по своему состоянию. Пока я готов кататься»
Сегодня Савосин выступил с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.
– Опыт опытом, но возраст не маленький. Пока из ощущений – только усталость, тяжело дались прокаты. Понимаю, по каким причинам. Вкатываемся в сезон. Короткая [программа] точно зашла зрителям, были аплодисменты. Произвольная – не знаю. Классика – это на любителя. Мне хотелось иначе раскрыть эту программу, я катал ее в юниорах.
– Если сравнивать тебя нынешнего и версии трех- или пятилетней давности. Что изменилось?
– Сейчас, конечно, тяжелее, приходится искать другие методы, чтобы держать форму. Раньше надо было как можно больше работать в зале, сейчас уже надо контролировать нагрузки. Ну и психологически: раньше выходил на старты и думал – быстрее бы это закончилось, сейчас уже получаешь удовольствие.
– Не думал о завершении карьеры? В каком возрасте уже точно не хотел бы этим заниматься?
– Буду смотреть исключительно по своему состоянию. Когда пойму, что начался регресс, то, конечно, будет решение о завершении карьеры. Пока я готов кататься, – сказал Савосин.
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