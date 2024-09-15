Самсонов о произвольной: «Недоволен, гораздо лучше мог выступить. Когда выхожу на лед перед публикой, начинается мандраж, я теряюсь, допускаю ошибки»
Фигурист Самсонов недоволен выступлением в произвольной на контрольный прокатах.
Сегодня Даниил Самсонов представил произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.
«Недоволен, гораздо лучше мог выступить. Все видели на открытой тренировке, там было все в три раза лучше, с одной помаркой проехал.
Здесь абсолютно не понял, что произошло, начиная с разминки, не чувствовал себя в ногах, что сказалось на первом сальхове, в который не смог вкрутиться. На втором сальхове – вроде, хороший, но двумя руками оперся.
Не могу быть доволен, зато будет над чем работать, надо больше катать программы, не хватает соревновательного опыта, нужно больше соревнований. Когда я выхожу на лед перед публикой, начинается мандраж, волнение, я теряюсь, допускаю ошибки», – сказал Самсонов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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