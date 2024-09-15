Елизавета Туктамышева: «Не пойму, чья «Дюна» понравилась больше. У Семененко она более динамичная, у Гуменника есть классные фишки»

Елизавета Туктамышева сравнила программы Гуменника и Семененко под музыку из «Дюны».

«Выделю самые запоминающиеся моменты. Конечно, это Марк Кондратюк со Skrillex. Это просто пушка-бомба! Так зарядить, поднять зал, что он визжит, встает, кайфует. И видно, что Марк тоже кайфует, что ему очень нравится. Это было настолько неожиданно, ново и смело, что меня это приятно удивило. Даже были мурашки по коже.

Вообще, я хотела бы дать хорошую оценку всем нашим мальчикам, потому что видно, что они прибавили в скольжении, в катании.

Макар Игнатов заметно прибавил в катании по сравнению с прошлым сезоном, в скорости, в артистизме. Это круто. Я давно хотела, чтобы Макар вышел и начал показывать все, что он может. Сейчас есть потенциал, что он все-таки это сделает.

Мне понравился Даниил Самсонов с его невероятным коньком, потрясающим владением конька: наклоны, проезды. Крутая музыка, потрясающая скорость – все было при нем.

«Дюна» Пети (Гуменника ) и Жени (Семененко ). Не могу пока понять, кто мне больше понравился, но обе программы очень интересные, крутые. Пока мне показалось, что у Жени программа более динамичная, но у Пети тоже есть классные фишки. Хочется посмотреть именно на соревнованиях, как эта программа будет смотреться.

Мне понравилось наблюдать за парнями. Эти две разминки пролетели очень быстро. Уверенное катание было у многих. Андрей Мозалев раскрылся по-новому, я была приятно удивлена.

Посмотрим, что покажут в произвольных. Насколько их выносливость и физическая подготовка будет хороша. Буду обязательно смотреть», – отметила Туктамышева .