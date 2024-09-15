  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елизавета Туктамышева: «Не пойму, чья «Дюна» понравилась больше. У Семененко она более динамичная, у Гуменника есть классные фишки»
8

Елизавета Туктамышева: «Не пойму, чья «Дюна» понравилась больше. У Семененко она более динамичная, у Гуменника есть классные фишки»

Елизавета Туктамышева сравнила программы Гуменника и Семененко под музыку из «Дюны».

«Выделю самые запоминающиеся моменты. Конечно, это Марк Кондратюк со Skrillex. Это просто пушка-бомба! Так зарядить, поднять зал, что он визжит, встает, кайфует. И видно, что Марк тоже кайфует, что ему очень нравится. Это было настолько неожиданно, ново и смело, что меня это приятно удивило. Даже были мурашки по коже.

Вообще, я хотела бы дать хорошую оценку всем нашим мальчикам, потому что видно, что они прибавили в скольжении, в катании.

Макар Игнатов заметно прибавил в катании по сравнению с прошлым сезоном, в скорости, в артистизме. Это круто. Я давно хотела, чтобы Макар вышел и начал показывать все, что он может. Сейчас есть потенциал, что он все-таки это сделает.

Мне понравился Даниил Самсонов с его невероятным коньком, потрясающим владением конька: наклоны, проезды. Крутая музыка, потрясающая скорость – все было при нем.

«Дюна» Пети (Гуменника) и Жени (Семененко). Не могу пока понять, кто мне больше понравился, но обе программы очень интересные, крутые. Пока мне показалось, что у Жени программа более динамичная, но у Пети тоже есть классные фишки. Хочется посмотреть именно на соревнованиях, как эта программа будет смотреться.

Мне понравилось наблюдать за парнями. Эти две разминки пролетели очень быстро. Уверенное катание было у многих. Андрей Мозалев раскрылся по-новому, я была приятно удивлена.

Посмотрим, что покажут в произвольных. Насколько их выносливость и физическая подготовка будет хороша. Буду обязательно смотреть», – отметила Туктамышева.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елизаветы Туктамышевой
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoМакар Игнатов
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
logoМарк Кондратюк
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
6сегодня, 06:00
У Семененко и Гуменника – «Дюна», у Кондратюка – Skrillex, у Алиева – «Синяя вечность»: вся музыка к коротким программам у мужчин
вчера, 13:43
Игнатов, Кондратюк и Лутфуллин исполнили по два четверных в короткой программе на контрольных прокатах, Гуменник откатался без квадов, Семененко упал с лутца
5вчера, 13:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алена Косторная: «Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все»
16 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Видно, что Трусова готовилась к прокатам, она в неплохой форме»
229 минут назад
Вайцеховская о ритм-танцах сборной России: «Вышло не столько зажигательно, сколько сумбурно и однообразно»
255 минут назад
Валиева восстановила тройные флип и риттбергер
32сегодня, 06:23Видео
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
44сегодня, 06:05
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
5сегодня, 02:15
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
3сегодня, 06:00
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
6сегодня, 06:00
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами
сегодня, 06:00
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 16:10
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
1вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6вчера, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
вчера, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50