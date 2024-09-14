Леонова о прокатах мужчин: «Самое яркое выступление было у Кондратюка. Не могла представить, что можно такую программу забабахать»

Алена Леонова рассказала, чье выступление на контрольных прокатах ей запомнилось.

– У мужчин кто произвел наибольшее впечатление?

– Наверное, Марк. Он поставил такую яркую точку в заключении сегодняшнего дня мужских прокатов. Подпрыгивала на своем месте. Не могла себе представить, что можно такую программу забабахать.

Могу отметить и других ребят, но на мой взгляд это было самое яркое. И Марк запомнился больше всех. Классная программа.

Прокат был не без шероховатостей, но исполнен неплохо. Мне интересно, как судьи отреагируют в сезоне на такой его уверенный выход, насколько им зайдет этот образ.

– По итогам дня почувствовали вкус сезона, что ребята заряжены и все возвращается?

– Если честно, впервые мужчины оказались более собранными и более стабильными, но пока только начало сезона. На мой взгляд, девчонки сегодня очень сильно волновались, это было очень видно.

Первые прокаты перед публикой, много народу, ощущается будто соревнования, а‑ля чемпионат России, потому что собрались сильнейшие, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.