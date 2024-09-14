  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Леонова о прокатах мужчин: «Самое яркое выступление было у Кондратюка. Не могла представить, что можно такую программу забабахать»
0

Леонова о прокатах мужчин: «Самое яркое выступление было у Кондратюка. Не могла представить, что можно такую программу забабахать»

Алена Леонова рассказала, чье выступление на контрольных прокатах ей запомнилось.

– У мужчин кто произвел наибольшее впечатление?

– Наверное, Марк. Он поставил такую яркую точку в заключении сегодняшнего дня мужских прокатов. Подпрыгивала на своем месте. Не могла себе представить, что можно такую программу забабахать.

Могу отметить и других ребят, но на мой взгляд это было самое яркое. И Марк запомнился больше всех. Классная программа.

Прокат был не без шероховатостей, но исполнен неплохо. Мне интересно, как судьи отреагируют в сезоне на такой его уверенный выход, насколько им зайдет этот образ.

– По итогам дня почувствовали вкус сезона, что ребята заряжены и все возвращается?

– Если честно, впервые мужчины оказались более собранными и более стабильными, но пока только начало сезона. На мой взгляд, девчонки сегодня очень сильно волновались, это было очень видно.

Первые прокаты перед публикой, много народу, ощущается будто соревнования, а‑ля чемпионат России, потому что собрались сильнейшие, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
logoсборная России
logoАлена Леонова
мужское катание
logoконтрольные прокаты
logoМарк Кондратюк
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алена Леонова: «Можно говорить, что Трусова в обойме. Прыжки мне показались уверенными, она в хорошей физической форме»
117 минут назад
Татьяна Тарасова: «Не ждала от Трусовой большего в плане прыжков – я же не сумасшедшая»
224 минуты назад
Мишин о программе Семененко: «Мы сделали «Дюну» гораздо раньше, чем кто-либо иной. А уникальность пусть оценят зрители»
1435 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
150 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
55 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
сегодня, 18:08
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
7сегодня, 18:02
Lombardia Trophy. Гленн победила c тройным акселем, Эверхардт – 2-я, Сакамото – 3-я, Губанова – 4-я
117сегодня, 17:50
Леонтьева о ритм-танце: «У нас Элвис Пресли – Горелкин очень на него похож. Будем доказывать, что это лучшая постановка под Пресли в сезоне»
3сегодня, 17:04
Егор Гончаров: «Наш ритм‑танец – очень классный вариант, счастлив, что катаем под эту музыку»
2сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 16:10
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
сегодня, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
сегодня, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6сегодня, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
сегодня, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
вчера, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50