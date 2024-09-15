Ксения Синицына: «Я еще мечтаю выступить на международной арене. Это главная мечта»

Ксения Синицына рассказала, что мечтает выступить на международной арене.

Сегодня фигуристка представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

– По сегодняшнему состоянию откала процентов на 70, всегда есть к чему стремиться. Будет проделана работа над ошибками, и, надеюсь, что буду катать ее с легкостью.

Музыка Pink Floyd, дорожка комбинационная.

Для программ пришлось перезапускаться, ходить на мастер‑классы, внедрять новые движения. Буду усложнять свою программу как в хореографии, так и в техническом плане.

– Где планируете выступать?

– Планирую выступить на первом этапе Гран‑при и до него хочу где‑то выступить.

– Не видите снижения интереса к фигурному катанию?

– Я бы не сказала, что к фигурному катанию снижается интерес, много зрителей, шум на всю арену. Не чувствую, что интерес спал. Когда нас выпустят на международную арену – еще больше возрастет интерес.

Я еще мечтаю выступить на международной арене. Это главная мечта, – сказала Синицына.

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