Ксения Синицына: «Я еще мечтаю выступить на международной арене. Это главная мечта»
Сегодня фигуристка представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.
– По сегодняшнему состоянию откала процентов на 70, всегда есть к чему стремиться. Будет проделана работа над ошибками, и, надеюсь, что буду катать ее с легкостью.
Музыка Pink Floyd, дорожка комбинационная.
Для программ пришлось перезапускаться, ходить на мастер‑классы, внедрять новые движения. Буду усложнять свою программу как в хореографии, так и в техническом плане.
– Где планируете выступать?
– Планирую выступить на первом этапе Гран‑при и до него хочу где‑то выступить.
– Не видите снижения интереса к фигурному катанию?
– Я бы не сказала, что к фигурному катанию снижается интерес, много зрителей, шум на всю арену. Не чувствую, что интерес спал. Когда нас выпустят на международную арену – еще больше возрастет интерес.
Я еще мечтаю выступить на международной арене. Это главная мечта, – сказала Синицына.
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