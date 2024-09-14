Петросян о планах после школы: «Сейчас у меня год перерыва, хочу заняться изучением английского языка. Больше читать книг, наслаждаться жизнью без уроков»

Аделия Петросян прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах.

Фигуристка показала новую короткую программу под «Интерлюдию» Эрики Лундмоен.

– Волнительно было возвращаться?

– Совсем не волнительно – наоборот, с предвкушением. Давно не выступала, так что было радостно выходить на лед.

– Расскажи про программу. Такая мощная, взрослая и другая Аделия Петросян. И такая непростая тема.

– Тема действительно непростая – расставание, о некоем одиночестве после разрыва с любимым человеком. Естественно, все проходит болезненно, но девушка побеждает боль и отчаяние, побеждает в этой битве с разрывом. Она ставит точку.

– Была маленькая ошибочка, что пошло не так? Расслабилась?

– Нет, не расслабилась. Бывают моменты, когда едешь и чувствуешь, что что-то не так. Сделала подпрыжку перед каскадом, пошатнулась. Вроде меня обычно это не сбивает, а сегодня полетела кривенько и был степ-аут. Но я не расстраиваюсь, исправим.

– Расскажи о планах после школы.

– Пока промолчу. Сейчас у меня год перерыва, хочу заняться изучением английского языка – это очень полезно. И больше читать книг, потому что будет больше времени. И наслаждаться жизнью без уроков.

Дочитала «Триумфальную арку» Ремарка, некоторые новеллы Цвейга и Франсуазу Саган в этот же промежуток, – сказала фигуристка в эфире Первого канала.