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«Здесь максимально можно ошибаться на всем. Хотя я в свое время не делала такого». Загитова сняла влог с фигуристками на контрольных прокатах

Алина Загитова поговорила с фигуристками на контрольных прокатах сборной России.

Влог олимпийской чемпионки опубликован в телеграме Первого канала. 

Загитова отметила большое количество ошибок на каскадах в короткой программе. 

«Здесь максимально можно ошибаться на всем. Хотя я в свое время не делала такого. У нас там 3-3-3, дополнительные каскады...

Лучше здесь ошибаться, чем на соревнованиях. Заключение врача Алины Загитовой», – сказала Загитова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoПервый канал
женское катание
logoАлина Загитова
logoконтрольные прокаты
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