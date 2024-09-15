«Здесь максимально можно ошибаться на всем. Хотя я в свое время не делала такого». Загитова сняла влог с фигуристками на контрольных прокатах
Алина Загитова поговорила с фигуристками на контрольных прокатах сборной России.
Влог олимпийской чемпионки опубликован в телеграме Первого канала.
Загитова отметила большое количество ошибок на каскадах в короткой программе.
«Здесь максимально можно ошибаться на всем. Хотя я в свое время не делала такого. У нас там 3-3-3, дополнительные каскады...
Лучше здесь ошибаться, чем на соревнованиях. Заключение врача Алины Загитовой», – сказала Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости