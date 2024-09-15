«Здесь максимально можно ошибаться на всем. Хотя я в свое время не делала такого». Загитова сняла влог с фигуристками на контрольных прокатах

Алина Загитова поговорила с фигуристками на контрольных прокатах сборной России.

Влог олимпийской чемпионки опубликован в телеграме Первого канала.

Загитова отметила большое количество ошибок на каскадах в короткой программе.

«Здесь максимально можно ошибаться на всем. Хотя я в свое время не делала такого. У нас там 3-3-3, дополнительные каскады...

Лучше здесь ошибаться, чем на соревнованиях. Заключение врача Алины Загитовой», – сказала Загитова.