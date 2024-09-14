Худайбердиева о музыке для ритм-танца: «Большая удача, что Жулину пришла в голову эта композиция, потому что мы пробовали под Элвиса Пресли»
Худайбердиева и Базин поделились впечатлениями от контрольных прокатов.
Танцевальный дуэт показал ритм-танец под саундтрек к фильму «Остин Пауэрс».
«Было очень жарко от зрителей, от танца. Когда Александр Вячеславович Жулин предложил вот эту композицию, сложности никакой не было, вспомнили, что есть такая музыка, которая будет выделяться», – сказал Егор Базин.
«В целом все здорово, мы рады, что все получилось. Соревнования еще не завтра, поэтому для сегодняшнего дня хорошо. На стрессе, переживаниях в любом случае, какой бы год ни был, все равно ощущение соревнований.
Большая удача, что маэстро пришла в голову эта композиция, потому что мы пробовали под Элвиса Пресли. Рассматривали советскую музыку, Муслима Магомаева», – добавила Елизавета Худайбердиева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости