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  • Худайбердиева о музыке для ритм-танца: «Большая удача, что Жулину пришла в голову эта композиция, потому что мы пробовали под Элвиса Пресли»
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Худайбердиева о музыке для ритм-танца: «Большая удача, что Жулину пришла в голову эта композиция, потому что мы пробовали под Элвиса Пресли»

Худайбердиева и Базин поделились впечатлениями от контрольных прокатов.

Танцевальный дуэт показал ритм-танец под саундтрек к фильму «Остин Пауэрс».

«Было очень жарко от зрителей, от танца. Когда Александр Вячеславович Жулин предложил вот эту композицию, сложности никакой не было, вспомнили, что есть такая музыка, которая будет выделяться», – сказал Егор Базин.

«В целом все здорово, мы рады, что все получилось. Соревнования еще не завтра, поэтому для сегодняшнего дня хорошо. На стрессе, переживаниях в любом случае, какой бы год ни был, все равно ощущение соревнований.

Большая удача, что маэстро пришла в голову эта композиция, потому что мы пробовали под Элвиса Пресли. Рассматривали советскую музыку, Муслима Магомаева», – добавила Елизавета Худайбердиева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Жулин
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
logoконтрольные прокаты
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