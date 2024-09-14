Макар Игнатов: «Я давно хотел попробовать смену имиджа, так получилось, что Саша пошла перекрашиваться, и я такой: «Блин, я тоже хочу. Пойдем»

Фигурист Макар Игнатов рассказал, почему решил сменить имидж.

Сегодня Игнатов выступил с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Доволен ли выступлением? Отпрыгал неплохо, понравилось, как начал, потом немного подсел. Сказалось и волнение, и страх, что первый такой публичный старт. Хоть это не соревнование, но все равно градус ответственности есть какой-то внутренний. Вот поэтому доволен где-то на 6-7 из 10.

Я давно хотел попробовать смену имиджа, так получилось, что Саша (Трусова, жена Макара) пошла перекрашиваться, и я такой: «Блин, я тоже хочу. Пойдем». «Ну пойдем». Все. Волновался ли, что она смотрела? Нет, спокойно, мы каждый день катаемся.

Чувствуется ли что-то новое? Было бы странно говорить, что нет ничего нового. Надеюсь, все будет только в плюс идти. Все равно каждую программу ты проживаешь и за полный сезон с ней соединяешься и какую-то эмоцию ловишь внутри нее.

Короткая программа немножко такая нетипичная, потому что довольно быстрый темп, я не могу как-то классно описать, но вот так», — сказал Игнатов.