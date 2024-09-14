Аделия Петросян: «Короткая программа о расставании с человеком, одиночестве. Девушка, которая находится в этом состоянии, все переживает и побеждает в этой «битве»
Аделия Петросян рассказала о планах на контент в произвольной программе.
Сегодня фигуристка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.
– Сегодня выходила с радостным настроем. Соскучилась по выступлениям, особо не волновалось, за каскад обидно, но ничего, отработаю.
Короткую ставили со штабом, программа о расставании с человеком, одиночестве. Девушка, которая находится в этом состоянии, все переживает и побеждает в этой «битве». Я такое не катала, в жизни такого тоже не было.
– Планируете усложнять контент в произвольной?
– Не планировала усложнять контент. Хочу просто катать чисто, без помарок, – сказала Петросян.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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