Ника Эгадзе: «Я не представлял, как круто выступать дома, на своем катке. Настолько счастлив, что даже не нервничаю»

Грузинский фигурист Эгадзе рассказал, что будет счастлив выступить в Тбилиси.

С 9 по 11 октября в столице Грузии пройдет турнир Trialeti Trophy.

«Невозможно описать, что значит для Грузии новый современный каток. Я все детство в Тбилиси тренировался на площадке 20 на 20, где даже заливочной машины не было – снег просто валиком разравнивали. Может, теперь больше детей придет заниматься в нормальные условия.

В Грузии становится все больше фанатов фигурного катания. Здорово, что теперь у них есть возможность посмотреть соревнования, не выезжая в другую страну.

Я даже не представлял, как круто выступать дома, на своем катке. Я настолько счастлив, что даже не нервничаю. Еще приятно, что могу показать родной город фигуристам, с которыми мы обычно встречаемся на других турнирах. Теперь хочется провести у нас и этап Гран-при, и чемпионат Европы, и Олимпиаду, и какие-нибудь межгалактические Игры. В Тбилиси всем понравится», – сказал Ника Эгадзе.

