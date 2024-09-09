Вероника Яметова: «Саша Трусова на прокатах? Это здорово»
Фигуристка Вероника Яметова высказалась о составе сборной на контрольных прокатах.
На прокатах, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября, выступит вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова).
– Сильный состав на прокатах – даже Саша Трусова выйдет. Как вам в такой элитной компании?
– С девочками я знакома давно, мы уже несколько сезонов катаемся вместе – и с Аделией Петросян, и с Софой Акатьевой, и с Сашей, с другими.
Мы уже сдружились в принципе, мне комфортно с ними выступать. Я смотрю на них, как они прыгают сложные элементы – и это мотивирует тянуться за такими же результатами.
Саша Трусова на прокатах? Это здорово, – сказала Яметова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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