Вероника Яметова: «Саша Трусова на прокатах? Это здорово»

Фигуристка Вероника Яметова высказалась о составе сборной на контрольных прокатах.

На прокатах, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября, выступит вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова).

– Сильный состав на прокатах – даже Саша Трусова выйдет. Как вам в такой элитной компании?

– С девочками я знакома давно, мы уже несколько сезонов катаемся вместе – и с Аделией Петросян, и с Софой Акатьевой , и с Сашей, с другими.

Мы уже сдружились в принципе, мне комфортно с ними выступать. Я смотрю на них, как они прыгают сложные элементы – и это мотивирует тянуться за такими же результатами.

Саша Трусова на прокатах? Это здорово, – сказала Яметова.