Елена Радионова: «Я думаю, этот сезон не сильно будет отличаться от прошлого. Петросян будет одним из лидеров»

Елена Радионова назвала лидеров среди фигуристок России перед новым сезоном

14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты национальной сборной.

«Я думаю, что этот сезон не сильно будет отличаться от прошлого. Жду, когда Саша Трусова (после свадьбы взяла фамилию Игнатова – Sports) будет выступать на контрольных прокатах. Будет очень интересно посмотреть на нее после долгого перерыва, в какой форме она будет. Также жду Веронику Жилину и Софью Акатьеву, их не хватало в прошлом сезоне.

Я думаю, что Петросян будет одним из лидеров. Также важна форма Акатьевой, мы ее не видели целый сезон, она сможет составить конкуренцию. И все те же претендентки, которые были в прошлом сезоне», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова .