Каори Сакамото: «Поскольку у меня первый старт в сезоне, я не в лучшей форме. Но я показала лучшее, на что способна на данный момент»

Каори Сакамото оценила выступлением в короткой программе на Lombardia Trophy.

«Поскольку у меня первый старт в сезоне, я не в лучшей форме. Но я показала лучшее, на что способна на данный момент, так что это облегчение.

Я никогда раньше не катала танго на соревнованиях, поэтому, когда хореограф Роэн Уорд предложил, я решила сделать это.

В этом сезоне я не смогла поехать ни на одно соревнование в августе, а остальные турниры были либо слишком ранними, либо слишком поздними.

Я выбрала Ломбардию, потому что посчитала, что мне подойдет это по времени», – сказала Сакамото.