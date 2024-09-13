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Каори Сакамото: «Поскольку у меня первый старт в сезоне, я не в лучшей форме. Но я показала лучшее, на что способна на данный момент»

Каори Сакамото оценила выступлением в короткой программе на Lombardia Trophy.

«Поскольку у меня первый старт в сезоне, я не в лучшей форме. Но я показала лучшее, на что способна на данный момент, так что это облегчение.

Я никогда раньше не катала танго на соревнованиях, поэтому, когда хореограф Роэн Уорд предложил, я решила сделать это.

В этом сезоне я не смогла поехать ни на одно соревнование в августе, а остальные турниры были либо слишком ранними, либо слишком поздними.

Я выбрала Ломбардию, потому что посчитала, что мне подойдет это по времени», – сказала Сакамото. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
logoсборная Японии
женское катание
Lombardia Trophy
logoКаори Сакамото
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