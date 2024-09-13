Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на турнире в Италии
Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на Lombardia Trophy.
Турнир серии ISU Challenger проходит в итальянском Бергамо.
Американка набрала за технику 42,25 балла, общая оценка – 75,71 балла.
Она лидирует в турнирной таблице, второй идет японка Каори Сакамото (73,53).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости