Катарина Гербольдт: «Не знаю, можно ли назвать выступление Игнатовой главной интригой контрольных прокатов, но это точно будет интересно»

Гербольдт высказалась о предстоящем выступлении Трусовой на контрольных прокатах.

Александра Игнатова (в девичестве – Трусова) выступит на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Не знаю, можно ли назвать выступление Игнатовой самой главной интригой контрольных прокатов, но то, что это точно будет интересно – безусловно. Любопытно оценить и программы, и физическую форму, и, разумеется, прыжковый набор. Мы все соскучились по Саше, давно не видели ее в деле.

Но и за другими спортсменами следить будет интересно, у нас сильная сборная, большая конкуренция и много ярких имен. С каждым годом эта конкуренция только идет вверх, уровень выступлений растет. И обязательно стоит ждать по ходу сезона сюрпризов, новых звезд. При этом списывать со счетов тех, кто уже признанный лидер, также не стоит», – сказала Катарина Гербольдт .

«Контрольные прокаты – это прежде всего возможность посмотреть на программы, с которыми фигуристы планируют выступать по ходу следующего сезона. Не стоит ждать пока идеальных выступлений, звенящей формы. Спортсмены постепенно только входят в новый сезон.

Для них важно просто показать себя на публике, оценить наработанное за лето, получить отзывы. Если есть какие-то сомнения, то перед полноценным стартом сезона еще будет возможность поправить отдельные аспекты или даже поставить новую программу. Так что это скорее такая контрольная тренировка, срез», – добавила экс-фигуристка.

Трусова возвращается под Besame mucho – главную песню на испанском. Ее исполняли Синатра и The Beatles