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Александр Лакерник: «Я скептически относился к возвращению Игнатовой, но посмотрел видео ее четверного лутца... Думаю, возвращение реально»

Лакерник объяснил, почему скептически относился к возможному возвращению Игнатовой.

14-15 сентября фигуристка выступит на контрольных прокатах сборной России. 

«Очень хочу посмотреть на то, как будут выступать спортсмены. Будет первое катание в новом сезоне, возможно, увидим новые элементы. От всех фигуристов жду прорыва!

Посмотрим, в какой форме и состоянии вернется Саша Игнатова (Трусова). Важно, в каких кондициях она будет и как сумеет прыгать. Сейчас она на сборах и до этого тоже была на сборах.

Я скептически относился к возвращению Игнатовой, но посмотрел видео ее прыжка четверного лутца...

Почему скептически? Был большой перерыв, уже другое тело и вес. Сейчас думаю, что возвращение Игнатовой реально», – сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. 

Как правильно – Трусова или Игнатова? И под какой фамилией она будет выступать?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
logoсборная России
Александр Лакерник
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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