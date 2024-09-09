  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Худайбердиева о контрольных прокатах: «Посмотреть на Трусову будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто»
8

Худайбердиева о контрольных прокатах: «Посмотреть на Трусову будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто»

Елизавета Худайбердиева поделилась ожиданиями от контрольных прокатов

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Чем же особенно примечательны именно эти открытые прокаты? Главная интрига и самая ожидаемая новость межсезонья – не только смена фамилии Александры Трусовой, но и возвращение Русской Ракеты на соревновательный лед уже в статусе жены. Анонс короткой программы под композицию Besame Mucho и произвольной «Нас бьют, мы летаем». Посмотреть на Сашу будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто. Сама фигуристка никак не комментирует выступления, которые состоятся уже на неделе.

Но главная сенсация этих прокатов для самой меня – количество танцевальных дуэтов. Четыре. Тренировочные. Группы в Новогорске. 4! Такого не было если не за всю историю, то за последние лет десять точно. Даже в юниорской сборной не было никогда такого количества танцоров, имеющих полное право выступать по своему уровню и мастерству.

Вы скажете: «А действительно ли целесообразно выпускать такое количество танцоров на большую публику? 11 дуэтов предварительно должны выступить перед зрителями. Кто-то из них вчерашние юниоры, кто-то «вчера» взялись за руку, а чьи-то имена болельщик даже не слышал. Контрольные прокаты – гарант качества и высшего уровня фигуристов. Зачем нам видеть всех существующих спортсменов, которых запихнули за компанию? Мы за что деньги заплатили?!»

Конкуренция в танцах на льду в этом году будет очень высокой – и за лидирующие позиции, и за место в сборной. Федерация дает дорогу молодым, чтобы новое поколение танцоров чувствовали свою значимость и нужность. Я считаю это правильный ход руководства. Именно возможностью конкурировать в нынешних условиях можно по-настоящему мотивировать спортсменов работать и становиться лучше. Ну, и нас, опытных «долгожителей», не сдавать свои позиции и подтверждать статус лидеров. Как говорил классик: «В очередь!» – написала Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕлизавета Худайбердиева
logoконтрольные прокаты
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем
463 сентября, 14:00
Трусова, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России
1213 сентября, 11:45
Худайбердиева о медийности: «Хочется, чтобы массовый зритель понимал, что фигуристы – не обязательно маленькие дети»
1914 июля, 08:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миронова о произвольном танце: «Вдохновились уникальной театральной постановкой «Гамлета», созданной группой The Tiger Lillies в стиле панк-кабаре»
151 минуту назад
Алина Загитова сделала каре
66сегодня, 12:25Фото
Шашина об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Будет три разминки. Кто-то будет катать короткую программу, кто-то – произвольную»
21сегодня, 12:22
На открытую тренировку группы Тутберидзе продано 285 из 488 билетов за 4 часа до начала
66сегодня, 11:53
Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»
7сегодня, 10:08Видео
Тренер танцоров на льду Арина Ушакова прекратила сотрудничество с академией Плющенко
172сегодня, 09:16
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
15сегодня, 09:09
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 08:36
Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «На первой тренировке было волнительно и страшно, но где-то через неделю я успела к Глебу привыкнуть»
13сегодня, 08:07
Ягудин о переходе к Тарасовой: «Позвонил Татьяне Анатольевне, она сказала: «А, Леш, это ты летающая табуретка?» Говорю: «Не понял». Она в ответ: «Так ты ж кривой!»
40сегодня, 07:26
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
7вчера, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
5вчера, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
1вчера, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42