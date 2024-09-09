Худайбердиева о контрольных прокатах: «Посмотреть на Трусову будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто»

Елизавета Худайбердиева поделилась ожиданиями от контрольных прокатов

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Чем же особенно примечательны именно эти открытые прокаты? Главная интрига и самая ожидаемая новость межсезонья – не только смена фамилии Александры Трусовой , но и возвращение Русской Ракеты на соревновательный лед уже в статусе жены. Анонс короткой программы под композицию Besame Mucho и произвольной «Нас бьют, мы летаем». Посмотреть на Сашу будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто. Сама фигуристка никак не комментирует выступления, которые состоятся уже на неделе.

Но главная сенсация этих прокатов для самой меня – количество танцевальных дуэтов. Четыре. Тренировочные. Группы в Новогорске. 4! Такого не было если не за всю историю, то за последние лет десять точно. Даже в юниорской сборной не было никогда такого количества танцоров, имеющих полное право выступать по своему уровню и мастерству.

Вы скажете: «А действительно ли целесообразно выпускать такое количество танцоров на большую публику? 11 дуэтов предварительно должны выступить перед зрителями. Кто-то из них вчерашние юниоры, кто-то «вчера» взялись за руку, а чьи-то имена болельщик даже не слышал. Контрольные прокаты – гарант качества и высшего уровня фигуристов. Зачем нам видеть всех существующих спортсменов, которых запихнули за компанию? Мы за что деньги заплатили?!»

Конкуренция в танцах на льду в этом году будет очень высокой – и за лидирующие позиции, и за место в сборной. Федерация дает дорогу молодым, чтобы новое поколение танцоров чувствовали свою значимость и нужность. Я считаю это правильный ход руководства. Именно возможностью конкурировать в нынешних условиях можно по-настоящему мотивировать спортсменов работать и становиться лучше. Ну, и нас, опытных «долгожителей», не сдавать свои позиции и подтверждать статус лидеров. Как говорил классик: «В очередь!» – написала Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

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