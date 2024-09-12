Трусова возвращается под Besame mucho – главную песню на испанском. Ее исполняли Синатра и The Beatles

Александра Трусова (Игнатова) готова к контрольным прокатам в Санкт-Петербурге.

14 сентября она выйдет на лед с новой короткой программой. Под легендарную песню Bésame mucho.

Готовы к новой Саше?

Самая известная песня о поцелуях

В лучших традициях шоу-бизнеса Трусова сняла тизеры для обеих программ – в произвольной выступит под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении финалистки «Голоса» Анастасии Спиридоновой. Постановки под русский вокал – тренд нового сезона.

А вот в короткой Саша выбрала одну из самых популярных песен на испанском. Знаменитую Bésame mucho, написанную мексиканской пианисткой Консуэло Веласкес. К слову, последняя короткая, которую Трусова катала на соревнованиях, тоже связана с Мексикой – эта олимпийская «Фрида».

В СССР долгое время считали, что Bésame mucho – кубинская народная песня. Ошибку исправили лишь в конце 1970-х после визита Веласкес в Москву.

Она написала песню еще в 1932-м, когда была юной девушкой и ни разу не целовалась (перевод названия «Целуй меня много»). Красивая параллель с карьерой Трусовой, которая стала тоже звездой в юном возрасте.

«Когда я написала Bésame mucho, мне действительно исполнилось 15 лет и у меня не то что романа – настоящей влюбленности еще не было. Не верьте досужим сплетням, что я была влюблена в какого-то одноклассника или знаменитого музыканта, – это не так. В голове возник некий обобщенный образ мужчины, в которого я мечтала влюбиться», – признавалась автор песни.

Композиция написана в жанре кубинского болеро, вдохновением послужила ария из оперы испанского композитора Энрике Гранадоса «Гойески», а совсем не настоящие поцелуи.

С середины 1940-х песня стала настоящим хитом. Ее переводили на разные языки, делали аранжировки – насчитывается больше сотни разных вариантов Bésame mucho. В 1999-м ее признали самой записываемой и перепеваемой песней на испанском.

Звезды тоже прониклись тягучей и томной песней, ее исполняли Фрэнк Синатра, Дин Мартин и The Beatles. Использовали трек и в кинематографе, особенно в советском – песня звучит в оскароносной ленте «Москва слезам не верит» и даже в мультфильме «Ну, погоди!»

Трусова выбрала версию в исполнении J2 и Ilza.

Под нее побеждали Денкова и Ставиский, расходились Столбова и Климов

Bésame mucho можно легко отнести к «Золотому фонду» фигурного катания – песня не выходит из моды на протяжении долгих лет.

● Американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт два сезона катали оригинальный танец под песню Веласкес – еще по юниорам с 2004-й по 2006-й.

● Болгарские танцоры Албена Денкова и Максим Ставиский выиграли под Bésame mucho чемпионат мира-2006.

● Грузинская одиночница Елена Гедеванишвили в сезоне-2008/09 выбрала этот трек для произвольной. И тогда впервые попала в топ-10 чемпионата мира. В это же время страстную песню взяла и Ирина Слуцкая , но уже для показательного номера.

● Елизавета Туктамышева в сезоне-2011/12 дебютировала на взрослых соревнованиях. В произвольной тогда она каталась именно под Bésame mucho. И выиграла два этапа Гран-при и Юношеские Олимпийские игры-2012.

На следующий сезон программа осталась в качестве показательной.

● В сезоне 2017/18 Артур Даниелян зажигал в короткой под испанские мотивы. И завоевал серебро юниорского чемпионата мира.

● В том же году короткая под эту песню была у Ксении Столбовой и Федора Климова . В последнем совместном сезоне они стали вторыми на чемпионатах Европы и России.

В разное время музыку брали Мэрайа Белл, Лорин Лекавелье, Лим Ын Су, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Ну а теперь настало время Александры Трусовой.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября, суббота

Женщины, короткая программа

14:00

15 сентября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала.

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Фото: Gettyimages /Brian Bahr / Staff; РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Максим Богодвид, Григорий Сысоев; en.wikipedia.org