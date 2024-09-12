Валиева репостнула новость о том, что заключение в ее пользу убрали из допингового дела

Валиева репостнула новость о том, что выводы в ее пользу исключили из допинг-дела.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт. Валиева в своем телеграм-канале сделала репост соответствующей новости из канала «Голый спорт».