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Валиева репостнула новость о том, что заключение в ее пользу убрали из допингового дела

Валиева репостнула новость о том, что выводы в ее пользу исключили из допинг-дела.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

Валиева в своем телеграм-канале сделала репост соответствующей новости из канала «Голый спорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
logoсборная России
logoдопинг
logoWADA
logoCAS
женское катание
Марcьяль Сожи
соцсети
logoКамила Валиева
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