Гендиректор WADA о допинг-делах Валиевой и китайских пловцов: «Не вижу оснований сравнивать»

Теги сборная России допинг WADA женское катание Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

В WADA призвали не сравнивать допинг-дела Камилы Валиевой и китайских пловцов.

«Дело Валиевой никак не связано с загрязнением [допинг-пробы], мы говорим о совершенно другом. Так что я не вижу оснований сравнивать эти дела», – сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Перед Олимпийскими играми 2021 года, которые проходили в Токио, допинг-пробы 23 китайских пловцов дали положительный результат на триметазидин. Но WADA не применило санкций, согласившись с версией китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Позже триметазидин также нашли в пробе российской фигуристки Валиевой. Она была дисквалифицирована на 4 года.

WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?

 

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82 комментария
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Тут россиянка, а там китайцы, очевидно несравнимые ситуации.
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Конечно, это другое!
В одном случае даже не открывали дела на китайских допингистов, а в другом - сфабриковали дело против российской школьницы, влепив ей дисквал на 4 года!
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+41
Вот это лицемерие. Еще и наверное с такими умным лицом это сказал. Даже наши убогие чиновники, не так лицемерят как западные. Это треш просто
+46
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+35
Конечно же анонимность и защищенность 23х взрослых лбов сохранить было важнее, чем 15-летней девочки. Это совсем другое.
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+34
А вы сравните несовершеннолетнюю россиянку, защищённое лицо и 4 года дисквалификации и 21 китайский спортсмен, которые были прощены и не понесли никакого наказания.
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действительно, нет смысла сравнивать допинг в хорошем количестве у целой группы взрослых спортсменов и микромолекулу у школьницы.Школьницу казнить, взрослых допингистов помиловать.Все честно и справедливо.
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У любого лицемерия должен быть какой-то предел, нельзя же быть таким беспринципным.
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Ответ peppi-lia
тут нет лицемерия. У стороны Камилы был выбор, какую из причин указывать и что отстаивать. Они поторопились (кому-то зачем-то нужно было, чтоб Камила выступила в личке, хотя сразу знали, что медали не дадут) и ляпнули про дедушку не разобравшись. Если б Камилу сняли, отвезли домой, и там уже спокойно попытались придумать версию, которую можно доказать - то все было б проще. У тут у стороны Камилы косяк на косяке и вроде дедушка и стакан,но не стакан, а десерт, и дедушки нет и вообще
Относительно "защиты" Камилы я согласна с вами.
Но историю с китайцами вообще пытались замолчать, а ведь там и доза обнаруженного ТМЗ выше, и попались массово.
+17
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конечно, ничего общего. в одном случае невиновный человек, попавший в тренд поиска у России допингового нарушения, в другом отмазанные ВАДА несомненные допингисты
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Я бы сравнил. Например, в том ракурсе, как китайцы подошли к процессу, своей позиции и защите своих спортсменов. И как подошли русские. Очень показательное сравнение.
это сравнение выглядит явно не в пользу китайцев-загрязненная выпечка от больного деда выглядит куда более убедительно чем уделанная кухня от пола до потолка неизвестным тяжелобольным поваром, жрущим видимо по ведру таблеток ТМЗ ежедневно на рабочем месте а остатки размазывающим по поверхностям.
+15
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Это говорит что нас не воспринимают вообще.
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Ответ peppi-lia
тут нет лицемерия. У стороны Камилы был выбор, какую из причин указывать и что отстаивать. Они поторопились (кому-то зачем-то нужно было, чтоб Камила выступила в личке, хотя сразу знали, что медали не дадут) и ляпнули про дедушку не разобравшись. Если б Камилу сняли, отвезли домой, и там уже спокойно попытались придумать версию, которую можно доказать - то все было б проще. У тут у стороны Камилы косяк на косяке и вроде дедушка и стакан,но не стакан, а десерт, и дедушки нет и вообще
то есть вы не находите странным что версия с выпечкой от больного деда хуже версии китайцев что "кто-то зачем-то уделал всю кухню запрещенкой"???
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конечно нет смысла сравнивать, это совсем другое
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Это другое. Классика.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
У китайцев была одна и четко декларируемая позиция во время всего процесса. И многое они смогли задокументировать. В деле Валиевой были метания, изменения показаний и почти ноль подтверждающих документов.
У китайцев вообще не было процесса и даже временного отстранения. Какое там "документирование" когда обследовали отель через 2 месяца после пребывания там пловцов в разгар ковида и установили что на кухне везде ТМЗ и даже в вентиляции.
А главная Четкая позиция что в противном случае снизятся доходы и МОК и его спонсоров на рынке Китая. И в довесок прекратится спонсорство ВАДА сверх обязательных платежей.
Ну и вице-президент ВАДА китаянка.
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Прав, сравнивать вообще никогда ничего не надо. А то можно и подставиться
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Нуууу.... с китайцами не забалуешь!) Это вам не это!)) Там последует такая реакция, мало не покажется. Причем в эфире никто как раз ничего не скажет, словами бросаться не будут)
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Ну как это не связано с загрязнением - ВАДА согласилась с китайцами, что ТМЗ может интенсивно заражать все воздушно-капельным путем на большой кухне отеля в разгар ковида и даже через вентиляцию, но утаило это от общественности и в т.ч. от арбитров по делу Валиевой. При этом никто из работников не принимал ТМЗ.
Иначе бы эти арбитры тоже согласились что уж на маленькой российской кухне и тем более в машине Валиева неизбежно "заразилась" бы от родственника. Да и защита бы непременно воспользовалась делом китайцев.
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Ответ Док Аксель
А вы сравните несовершеннолетнюю россиянку, защищённое лицо и 4 года дисквалификации и 21 китайский спортсмен, которые были прощены и не понесли никакого наказания.
А ты зачем двух китайцев все же наказал?
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В деле Камилы ВАДА переиграла сама себя - ради политической целесообразности устроили травлю и абсурдно жестокий приговор "защищенному лицу", только вот амеры теперь используют дело Камилы уже против ВАДА и Китая. Ниггли не видит оснований для сравнения, а вот глава УСАДА - видит.
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Ответ TennisGeek
Тут россиянка, а там китайцы, очевидно несравнимые ситуации.
Кухни то были разные)
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А мы видим.
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==Дело Валиевой никак не связано с загрязнением [допинг-пробы], мы говорим о совершенно другом=== Тогда о чём?
Разве не триметазидин искали сутками напролёт заряженные лаборанты одной шведской лаборатории? Или мы говорим о нарушении всех норм с объявлением о +пробе - первым делом о ней сообщил американский блоггер, который по версии ВАДы является представителем несовершеннолетней?
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после того как ОИ 2006 китайской паре разрешили перекатать произвольную программу(!!!) еще у кого-то остались вопросы о том, кто "заказывает музыку" в современном спорте?!?
Спортсменам не должны были разрешать перекатывать программу из-за того, что партнерша раскорячилась на льду. Но пара-то была из Китая, у них индульгенция.

Давайте теперь всем спортсменам разрешать перекатывать программы, если у них что-то не получилось сразу. Нет, уж, дудки- развалилась как квашня на льду, будь любезна покинь лед. И партнера прихвати🙄
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Ответ Кукушкин
Комментарий удален модератором
китайцы наняли кукушонка-адвоката?)
официальный термин ВАДА "защищенное лицо" вам о чем-то говорит, не?))
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Дайте угадаю. Это другое, да?
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Ответ Джон Силвер_1116158947
У китайцев были заключения международно признанных экспертов, подтвержденные экспертизы с кухни, отлично подготовленная позиция. У Валиевой был дедушка, никаких документов и экспертиз, адвокат-мямля на процессе, с которого все потом угорали. Даже если и там, и там был факт умышленного применения - китайцы гораздо более профессионально и серьезно подошли к защите своих интересов. А Валиеву просто кинули, да еще себя клоунами выставили на самом процессе, где были в принципе были хорошие шансы добиться не самого жёсткого наказания и по сути избежать дальнейшей дисквы. Но даже тут обделались.
ну что защита Камилы облажалась это сто раз уже обсуждали, ничего теперь не исправить.
расскажите лучше что конкретно заключили "международно признанные эксперты"?
откуда в итоге на кухне взялся допинг в огромных количествах?
извините, намазать стену растолченой таблеткой можно за пару секунд -вот и алиби для допингистов, кто и зачем это сделал-вот в чем вопрос, что на этот вопрос ответили международно признанные???
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Ответ Ir2019
Кухни то были разные)
Это совсем другое 😏😏😏
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Не вижу оснований вам верить!😁
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Китайцам просто нажарали летучих мышей, которые гнездовались возле фармокологиского завода . По вечерам мыши дышали парами ТМЗ, производимого рядом. Вот и все дела. Это вам не дедушкин стакан.
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