Гендиректор WADA о допинг-делах Валиевой и китайских пловцов: «Не вижу оснований сравнивать»
В WADA призвали не сравнивать допинг-дела Камилы Валиевой и китайских пловцов.
«Дело Валиевой никак не связано с загрязнением [допинг-пробы], мы говорим о совершенно другом. Так что я не вижу оснований сравнивать эти дела», – сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
Перед Олимпийскими играми 2021 года, которые проходили в Токио, допинг-пробы 23 китайских пловцов дали положительный результат на триметазидин. Но WADA не применило санкций, согласившись с версией китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.
Позже триметазидин также нашли в пробе российской фигуристки Валиевой. Она была дисквалифицирована на 4 года.
WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?
В одном случае даже не открывали дела на китайских допингистов, а в другом - сфабриковали дело против российской школьницы, влепив ей дисквал на 4 года!
Но историю с китайцами вообще пытались замолчать, а ведь там и доза обнаруженного ТМЗ выше, и попались массово.
А главная Четкая позиция что в противном случае снизятся доходы и МОК и его спонсоров на рынке Китая. И в довесок прекратится спонсорство ВАДА сверх обязательных платежей.
Ну и вице-президент ВАДА китаянка.
Иначе бы эти арбитры тоже согласились что уж на маленькой российской кухне и тем более в машине Валиева неизбежно "заразилась" бы от родственника. Да и защита бы непременно воспользовалась делом китайцев.
Разве не триметазидин искали сутками напролёт заряженные лаборанты одной шведской лаборатории? Или мы говорим о нарушении всех норм с объявлением о +пробе - первым делом о ней сообщил американский блоггер, который по версии ВАДы является представителем несовершеннолетней?
Спортсменам не должны были разрешать перекатывать программу из-за того, что партнерша раскорячилась на льду. Но пара-то была из Китая, у них индульгенция.
Давайте теперь всем спортсменам разрешать перекатывать программы, если у них что-то не получилось сразу. Нет, уж, дудки- развалилась как квашня на льду, будь любезна покинь лед. И партнера прихвати🙄
официальный термин ВАДА "защищенное лицо" вам о чем-то говорит, не?))
расскажите лучше что конкретно заключили "международно признанные эксперты"?
откуда в итоге на кухне взялся допинг в огромных количествах?
извините, намазать стену растолченой таблеткой можно за пару секунд -вот и алиби для допингистов, кто и зачем это сделал-вот в чем вопрос, что на этот вопрос ответили международно признанные???