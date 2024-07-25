Гендиректор WADA о допинг-делах Валиевой и китайских пловцов: «Не вижу оснований сравнивать»

В WADA призвали не сравнивать допинг-дела Камилы Валиевой и китайских пловцов.

«Дело Валиевой никак не связано с загрязнением [допинг-пробы], мы говорим о совершенно другом. Так что я не вижу оснований сравнивать эти дела», – сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Перед Олимпийскими играми 2021 года, которые проходили в Токио, допинг-пробы 23 китайских пловцов дали положительный результат на триметазидин. Но WADA не применило санкций, согласившись с версией китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Позже триметазидин также нашли в пробе российской фигуристки Валиевой. Она была дисквалифицирована на 4 года.

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