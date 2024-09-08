Самоделкина об уходе из академии Плющенко: «Это решение федерации Астаны. Там решили, что так лучше для моей карьеры»

Фигуристка Софья Самоделкина объяснила уход из академии Евгения Плющенко

Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко». Спортсменка выступает за Казахстан с нынешнего сезона.

– Когда вы выступали в чемпионате Казахстана, Евгений Плющенко собирался встречаться со спортивными руководителями страны, чтобы обговорить вопросы вашей подготовки, и в частности финансирования. Этот вопрос был решен?

– Я, честно говоря, ничего не знаю по этому поводу – все решалось без моего участия.

– А с чем связано решение уехать из академии Плющенко в Астану?

– Это решение Федерации фигурного катания Астаны. Там решили, что так будет лучше для моей карьеры.

Сейчас я на два дня вернулась в Москву – надо со всеми попрощаться, забрать вещи. В Астане для нас с мамой сняли небольшую квартиру, которую оплачивает федерация. Соответственно, мне выделено определенное количество льда, со мной занимаются казахстанские тренеры плюс достаточно большое количество приглашенных специалистов, – рассказала Самоделкина.

Также сообщалось, что в октябре фигуристка отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина