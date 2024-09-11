Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»

Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с захоронением праха фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Протопопов скончался в прошлом году в Швейцарии в 91-летнем возрасте. В его завещании было указано, чтобы его похоронили в Санкт-Петербурге вместе с супругой Людмилой Белоусовой, которая ушла из жизни в 2017-м. Прах фигуристов захоронят на Волковском кладбище.

Белоусова и Протопопов – двукратные олимпийские чемпионы и четырехкратные чемпионы мира в парном катании.

«Самое странное для меня событие года в фигурном катании (год не закончен, но переплюнуть, думаю, будет сложно) — это сегодняшнее захоронение праха Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.

Послезавтра (и эти сроки известны уже давно) в Питер на контрольные прокаты съедется весь спортивно-тренерский бомонд плюс спортивные чиновники и судьи, не говоря уже о куче журналистов и фотографов.

Но церемонию захоронения было решено провести, тем не менее, в день, когда в городе заведомо не окажется никого или почти никого из фигурнокатательной публики — почти вся она, включая руководство ФФККР, сегодня будет присутствовать на прокатах в Новогорске.

Татьяна Тарасова, которая, к слову, приложила большое количество личных усилий к тому, чтобы прах великих фигуристов был доставлен и погребен на родине (и которая, кстати, неоднократно в комментариях на эту тему говорила о том, что хотела бы присутствовать на церемонии), узнала о дате захоронения сегодня — по пути в уже упомянутый Новогорск. Реакцию тренера передавать не стану — она не слишком литературная…» – написала Вайцеховская.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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