  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова – на слова Ильиных про похудение в спорте: «Просто меньше жрать надо. А про какие-то сраные таблетки я не буду даже говорить, потому что этого не знаю»
10

Тарасова – на слова Ильиных про похудение в спорте: «Просто меньше жрать надо. А про какие-то сраные таблетки я не буду даже говорить, потому что этого не знаю»

Татьяна Тарасова резко ответила на слова фигуристки про похудение в спорте

Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Полунина (Ильиных) назвала таблетки для похудения большой проблемой в фигурном катании: «Я порой начинаю думать, что поднимать ее бессмысленно. В лучшем случае журналисты позвонят Татьяне Тарасовой, которая скажет, что подобной проблемы не существует».

«В фигурном катании никто не пьет таблетки для похудения. Ильиных сказала, что есть такая проблема? Я, честно, не знала. Вообще в каждом виде спорта лишний вес – это серьезно. Он нарушает координацию везде, особенно в таких координационно сложных видах, как фигурное катание и гимнастика.

Еще раз скажу, что про таблетки не знаю. Мои худели и таблеток не пили. Просто меньше жрать надо, как говорила Майя Михайловна Плисецкая. По мне, все это начинается из-за того, что лишний вес – это эстетически некрасиво. Его не должно быть, потому что на лишний вес надо и тратить лишние силы. Он приземляет.

А про какие-то сраные таблетки я не буду даже говорить, потому что этого не знаю. Они существуют не в спорте, а просто существуют. Перед тем, как их пить, надо изучить все. Умные спортсмены не станут что попало пить. Они не станут пить любые таблетки без врача и без тренера», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
танцы на льду
logoЕлена Ильиных
контент
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Ильиных о допинг-тесте в чайхане: «Приехали два допинг-офицера, и прямо там я ходила с ними в туалет сдавать анализ»
13сегодня, 09:25
«Таблетки для похудения – большая проблема. Но в лучшем случае журналисты позвонят Тарасовой – она скажет «проблемы не существует». Ильиных о фармакологии в спорте
13сегодня, 08:57
Елена Ильиных о свадьбе: «Не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения. Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Все! Женимся!»
20сегодня, 08:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тарасова о призыве Дегтярева против политики МОК: «Думаете, люди следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?»
657 минут назад
Олимпийская чемпионка Ильиных о допинг-тесте в чайхане: «Приехали два допинг-офицера, и прямо там я ходила с ними в туалет сдавать анализ»
13сегодня, 09:25
«Таблетки для похудения – большая проблема. Но в лучшем случае журналисты позвонят Тарасовой – она скажет «проблемы не существует». Ильиных о фармакологии в спорте
13сегодня, 08:57
Елена Ильиных о свадьбе: «Не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения. Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Все! Женимся!»
20сегодня, 08:44
Кира Моногарова: «Хотела подготовить четверной сальхов к первенству Москвы, у меня получилось. Очень близко четверной тулуп, но пока не рискуем вставлять в программу»
5сегодня, 08:28
Фигуристы из академии Плющенко по контракту обязаны писать в соцсетях благодарности спонсорам и то, что попросит тренер
299сегодня, 07:50
Гейниш и Чигирев заняли 2-е место в короткой программе на турнире John Nicks Pairs Challenge в США
16сегодня, 06:46
Контракт Парсеговой с академией Плющенко действовал до апреля 2030 года
153сегодня, 05:47
Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве
сегодня, 05:42
Суд решил, что Парсегова расторгла договор с академией Плющенко, поэтому должна вернуть деньги
63сегодня, 03:41
Ко всем новостям
Последние новости
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
14вчера, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
12 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9622 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25