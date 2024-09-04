Тарасова – на слова Ильиных про похудение в спорте: «Просто меньше жрать надо. А про какие-то сраные таблетки я не буду даже говорить, потому что этого не знаю»

Татьяна Тарасова резко ответила на слова фигуристки про похудение в спорте

Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Полунина (Ильиных) назвала таблетки для похудения большой проблемой в фигурном катании: «Я порой начинаю думать, что поднимать ее бессмысленно. В лучшем случае журналисты позвонят Татьяне Тарасовой, которая скажет, что подобной проблемы не существует ».

«В фигурном катании никто не пьет таблетки для похудения. Ильиных сказала, что есть такая проблема? Я, честно, не знала. Вообще в каждом виде спорта лишний вес – это серьезно. Он нарушает координацию везде, особенно в таких координационно сложных видах, как фигурное катание и гимнастика.

Еще раз скажу, что про таблетки не знаю. Мои худели и таблеток не пили. Просто меньше жрать надо, как говорила Майя Михайловна Плисецкая. По мне, все это начинается из-за того, что лишний вес – это эстетически некрасиво. Его не должно быть, потому что на лишний вес надо и тратить лишние силы. Он приземляет.

А про какие-то сраные таблетки я не буду даже говорить, потому что этого не знаю. Они существуют не в спорте, а просто существуют. Перед тем, как их пить, надо изучить все. Умные спортсмены не станут что попало пить. Они не станут пить любые таблетки без врача и без тренера», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .