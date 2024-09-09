Софья Акатьева представила произвольную программу под музыку из фильма «Адмирал»

Софья Акатьева представила произвольную программу на тренировке группы Тутберидзе.

Чемпионка России 2023 года каталась под музыку из фильма «Адмирал».

Акатьева пропустила прошлый сезон из-за травмы ноги.

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Была лучшей фигуристкой России еще год назад, но пропала из-за травм. Что там с Софьей Акатьевой?