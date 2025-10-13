Александр Жулин: «Степанова и Букин прекрасно себя чувствуют. Готовимся к Красноярску и Москве»

Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Красноярске и Москве.

Об этом рассказал их тренер Александр Жулин.

Александра Степанова и Иван Букин пропустили контрольные прокаты сборной России из-за стоматологической операции у партнера.

«Ребята прекрасно себя чувствуют, только что проехали прокат произвольного танца. Атмосфера у нас хорошая, позитивная. Они выглядят отлично.

Готовимся к Красноярску и Москве», – сказал Жулин.

Этап Гран-при в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября, в Москве – с 14 по 17 ноября.