Александр Жулин: «Степанова и Букин прекрасно себя чувствуют. Готовимся к Красноярску и Москве»
Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Красноярске и Москве.
Об этом рассказал их тренер Александр Жулин.
Александра Степанова и Иван Букин пропустили контрольные прокаты сборной России из-за стоматологической операции у партнера.
«Ребята прекрасно себя чувствуют, только что проехали прокат произвольного танца. Атмосфера у нас хорошая, позитивная. Они выглядят отлично.
Готовимся к Красноярску и Москве», – сказал Жулин.
Этап Гран-при в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября, в Москве – с 14 по 17 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
