Короткая программа Аделии Петросян поставлена под композицию «Интерлюдия» Эрики Лундмоен

Аделия Петросян представила короткую программу на тренировке группы Тутберидзе.

Чемпионка России выступила под композицию Эрики Лундмоен «Интерлюдия».

В прокате она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

На разминке перед прокатом Петросян делала тройной аксель.

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