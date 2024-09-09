Короткая программа Аделии Петросян поставлена под композицию «Интерлюдия» Эрики Лундмоен
Аделия Петросян представила короткую программу на тренировке группы Тутберидзе.
Чемпионка России выступила под композицию Эрики Лундмоен «Интерлюдия».
В прокате она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.
На разминке перед прокатом Петросян делала тройной аксель.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости