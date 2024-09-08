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  • Рудковская – Тутберидзе о долге Парсеговой: «Ваша сторона отказывается от апелляции? Как-то странно и на долг с добрых самаритян собирать, и в суд пойти оспаривать решение»
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Рудковская – Тутберидзе о долге Парсеговой: «Ваша сторона отказывается от апелляции? Как-то странно и на долг с добрых самаритян собирать, и в суд пойти оспаривать решение»

Яна Рудковская высказалась об открытой тренировке штаба Этери Тутберидзе

Тренировка состоится 9 сентября, приобрести билет на нее можно за 10 тысяч. Вырученные средства от мероприятия пойдут на закрытие долга матери Арины Парсеговой. 

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

Сегодня Тутберидзе заявила, что долг Парсеговой будет закрыт полностью независимо от того, какая сумма будет заработана на тренировке. 

«Этери Георгиевна, если все будет так, как Вы написали, то респект от сильной женщины сильной женщине! Надеюсь, в ближайшее время произойдет то, что должно было случиться ещё год назад.

Я правильно понимаю, ваша сторона отказывается от апелляции? А то как-то странно – и на долг Наталии Парсеговой с добрых самаритян собрать, и в суд пойти оспаривать неудобное решение. Людям же возвращать придется в случае выигрыша.

Или все четверо адвокатов Наталии не нашли доказательств ее правоты и не верят в победу во второй инстанции? Зачем эти вбросы про апелляцию на фоне Вашего заявления?» – написала совладелица «Ангелов Плющенко» в телеграм-канале. 

Представитель стороны Парсеговой в суде: «Изучим документы и примем решение об апелляции. Будем бороться дальше»

«Подписали договор не от глупости, а от безысходности!» Рудковская и Плющенко против Парсеговых, раунд после суда

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской «Голубь мира»
женское катание
logoЯна Рудковская
logoЭтери Тутберидзе
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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