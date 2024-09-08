Татьяна Тарасова: «Масляков был интереснейшим человеком. Он вел КВН совершенно грандиозно»
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова
Телеведущий скончался сегодня в возрасте 82 лет. Он вел программу КВН в период с 1964 по 2022 год.
«Он был интереснейшим человеком. Мне кажется, он был другом в каждой семье, потому что его передача захватила всех, всю страну. Вел он ее совершенно грандиозно, даже не верю в то, что случилось...
Его любила вся страна абсолютно, он будет у всех в памяти. Кто бы ни руководил этой передачей дальше, это будет дело Саши Маслякова», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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