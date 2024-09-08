Галлямов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Любые шоу начинались с КВН. Спите спокойно, Легенда»

Фигурист Галлямов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Телеведущий скончался сегодня в возрасте 82 лет. Он вел программу КВН в период с 1964 по 2022 год.

«Любые шоу начинались с КВН. Спите спокойно, Легенда...» – написал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов .