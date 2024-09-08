Тарасова о российских паралимпийцах: «Лучшие в мире. Были, есть и будут»
Татьяна Тарасова назвала российских паралимпийцев лучшими в мире
На прошедшей Паралимпиаде в Париже россияне завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
На Играх выступали 88 российских параатлетов в нейтральном статусе. По совокупности взятых наград сборная России заняла 8-е место в медальном зачете.
«Лучшие в мире. Были, есть и будут», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости