Тарасова о российских паралимпийцах: «Лучшие в мире. Были, есть и будут»

Татьяна Тарасова назвала российских паралимпийцев лучшими в мире

На прошедшей Паралимпиаде в Париже россияне завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

На Играх выступали 88 российских параатлетов в нейтральном статусе. По совокупности взятых наград сборная России заняла 8-е место в медальном зачете.

«Лучшие в мире. Были, есть и будут», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.