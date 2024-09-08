Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр-2024 из-за санкций МПК

Стало известно, почему российским паралимпийцам не подарили спонсорские телефоны

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде-2024 в Париже спортсмены не получили телефоны от спонсора-производителя, хотя по традиции их дарят всем участникам соревнований.

«Дело в том, что в настоящее время Паралимпийский комитет России (ПКР ) находится под санкциями Международного паралимпийского комитета (МПК ), и в соответствии с уставом МПК есть много ограничений, они касаются не только телефонов от спонсоров Игр.

Это было ожидаемо, поскольку мы понимаем наличие ограничений, с учетом того, что членство ПКР в МПК временно приостановлено (с 2022 года – Спортс’‘). И есть масса ограничений, связанных с различными преференциями.

Но это не главное. Главное то, что нам дали возможность выступать на Паралимпийских играх в Париже и побеждать», – рассказал президент ПКР Павел Рожков .

Игры в столице Франции завершились 8 сентября. Российские паралимпийцы, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

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