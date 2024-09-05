«Подписали договор не от глупости, а от безысходности!» Рудковская и Плющенко против Парсеговых, раунд после суда

Разборка Академии Плющенко и семьи Парсеговых (12-летней Арины и ее мамы Натальи) выплеснулась из здания суда в публичное поле.

«Ангелы» выиграли дело и получат почти два миллиона рублей, потраченные на подготовку Арины (она ушла в команду Тутберидзе).

Никулинский суд опубликовал мотивированное решение , где прописаны некоторые пункты контракта фигуристки и Академии, аргументы сторон, переписки и ключевые подробности разлада.

У этой истории будут последствия – не только репутационные для каждой из сторон, но и наверняка реальные. Переходы в фигурном катании нуждаются в регламенте, а федерация будто держится в стороне.

Детали спора – здесь , главное из мотивированного решения – здесь .

Арина давно занимается в команде Тутберидзе, и там, очевидно, тотальная поддержка: часть денег, заработанных на открытой тренировке 9 сентября, пойдет на закрытие долга Парсеговых .

Но стороны – «Ангелы» (в лице Евгения Плющенко с Яной Рудковской) и Наталья Парсегова – не выговорились и продолжают через соцсети.

Кто требовал от Арины четверные прыжки?

Яна Рудковская: «Мама требовала четверные прыжки 11-летней девочке – сразу после того, как девочка почти месяц проболела и лежала в больнице. Это неоспоримый факт».

Мама Парсеговой: «Я ни разу за всю карьеру Арины в «АП» не подходила к тренерам с просьбой изучения четверных прыжков (в целом никогда не лезу в тренировочный процесс), Арина там их не изучала и меня это нисколько не расстраивало!

Задача была докрутить тройные (см. протоколы Арины в сезоны в «АП»), смешно даже говорить об обратном. Заходила она на четверной тулуп по распоряжению ЕВ в редкие моменты его присутствия на тренировках».

Академия Плющенко: «Что уж действительно смешно, так это говорить о том, что наш главный тренер Евгений Викторович Плющенко редко присутствует на тренировках. На ледовой арене он проводит без преувеличения все свое время, кроме официальных мероприятий, связанных с фигурным катанием (сборы, прокаты, соревнования), участия в ледовых шоу и времени на сон. Он не робот и вынужден иногда спать.

По поводу четверных прыжков Арины обсуждать бессмысленно. Гораздо проще посмотреть видео . Все наши тренировки записываются, самые интересные моменты сохраняются. Но мы и предположить не могли, что такие записи понадобятся именно в такой ситуации».

Срок договора – кто предложил так много?

Мама Парсеговой: «Когда в академии решили ввести систему договоров, юрист прислала нам его для ознакомления. Их можно было корректировать, но, скажем так, не в ущерб академии. Договор изначально планировался на 10 лет.

Я ответила, что не могу заключать соглашения на такой срок – ребенку исполнится 18 раньше. В итоге договорились на 8 лет – это был лучший вариант, на который согласились. Причем подписывали мы его задним числом в октябре, а датировался он августом».

Академия Плющенко: «Из представленной в суд переписки с юристом Академии видно, что Наталия сама спрашивает о возможности подписания договора до совершеннолетия Арины. Не цитируем дословно, но в материалах дела все есть. И не надо переворачивать договор и ситуацию с его подписанием с ног на голову, выставляя Академию монстром, а Арину и ее маму – жертвами».

Контракт был вынужденным или нет?

Мама Парсеговой: «С момента постановки диагноза моему супругу до дня его смерти прошло 9 месяцев, договор мы подписали в середине этого срока. С юристом академии Плющенко велись переговоры о невозможности подписания договора из-за тяжелой ситуации в семье.

В то же время я сообщаю Яне Александровне о вынужденном уходе из спорта, на что последовали длительные уговоры со стороны Рудковской, Давыдовой и юриста академии (все переписки были предоставлены в материалах дела). Подписали договор в итоге не от глупости, а от безысходности! Такое бывает в том состоянии, в котором мы находились».

Академия Плющенко: «Для каждого из нас самой большой ценностью является семья. И нам абсолютно непонятно, как мама Арины может так беспощадно эксплуатировать в СМИ и в суде смерть супруга. Да, руководство «Ангелов Плющенко» и те, кто непосредственно занимался подготовкой договора для Арины, знали о том, что ее папа Дмитрий уже несколько месяцев тяжело болен и его уход – вопрос самого ближайшего времени.

Тем не менее, никто и никогда не давил на Наталию и уж тем более на Аришу. И договор родители подписывали абсолютно осознанно. Мало того, договор был подписан и мамой, и папой. Дмитрий лежал в больнице, и наш юрист предложил, чтобы договор подписала только мама, но Наталия сама сказала, что папа тоже подпишет.

Ему это важно. Она возила договор в больницу, подписала у мужа и передала в Академию. Предварительно договор ей был выслан на согласование. Наш юрист готов был обсуждать любые пункты, любые условия. Наталия могла показать проект договора любым своим юристам. Ни о какой вынужденности или безысходности речи быть не может.

Они родители – их право и их желание либо оставить ребенка в спорте, либо забрать. Да, болезнь папы «съела» не только его здоровье, но и семейный бюджет, но наша Академия сделала все, чтобы семья не тратила ни копейки на спортивную жизнь Арины.

С юристом Академии «переговоры о невозможности подписания договора из-за тяжелой ситуации в семье» не велись. Это подтверждается перепиской нашего юриста и Наталии Парсеговой.

В суд сторона Наталии предоставила только те фрагменты переписки, которые были им удобны (обратите внимание, сторона Наталии! Мы не судились с маленьким ребенком, которого мама сама загнала в этот абсурд, наши претензии были именно к маме. Она взрослый человек, она принимает решения, она за них несет ответственность). Наша сторона предоставила в суд полную переписку Наталии и с юристом, и с бухгалтером. Нам скрывать нечего. А вот показать суду есть что. И есть чем доказать свою правоту».

Плющенко заставлял Арину прыгать с травмой?

Мама Парсеговой: «Последней каплей стала ситуация в конце апреля 2023 года. Арина вышла на дополнительную тренировку и травмировала связку в день «Битвы школ». Решили выступать – выступила плохо. Проходит несколько дней, нога отекает.

В академии объявляют о майском интенсиве, на который я не записываюсь. Яна Александровна спрашивает: «А почему вы не записались?» Я ответила, что Арина травмирована. Мне ответили: «Ничего страшного. Пускай выходит и скользит». Я могла ослушаться, но это был бы конфликт.

Мы пошли скользить. В какой-то момент приходит Евгений Викторович, надевает на нее грузы и отправляет прыгать каскады с двойными. Я попыталась поспорить, но мне сказали, что все в пределах нормы. У окна с видом на лед я наблюдала историю, как ребенок усугубляет ситуацию с травмой, причем никто ей не помогает – она одна».

Евгений Плющенко: «Очень бережно относились к здоровью юной спортсменки. Покоробили слова мамы Парсеговой, утверждавшей, что в академии девочку на тренировках заставляли прыгать, несмотря на травмы. Это стало последней каплей в истории.

Обвинять меня в том, что заставляю спортсменку рисковать здоровьем и выполнять на тренировках сложные прыжки, вообще последнее дело. Сам прошел через череду сложнейших травм, только под наркозом было сделано 18 операций. Моя карьера была такой продолжительной только благодаря профессиональному отношению со стороны Алексея Николаевича Мишина. Он всегда прислушивался к состоянию спортсмена, и я, став тренером, стараюсь делать то же самое».

Мама Парсеговой: «Голосовое сообщение от Евгения Викторовича о том, чтобы Арина с травмой шла на прыжковый интенсив, у меня есть именно с данной формулировкой».

Почему мама Арины дала интервью до суда?

Мама Парсеговой: «Иск «АП» в мой адрес был подан за год до съемок моего интервью, до этого момента я не давала никаких комментариев по ситуации».

Академия Плющенко: «Активность Наталии в прессе и в сети Интернет началась ровно перед первым судебным заседанием, в котором предметно рассматривалась суть иска. Наша сторона расценивает это не иначе, как попытку стороны Наталии оказать публичное давление на суд и сформировать негативное общественное мнение в адрес Академии.

Досудебная претензия была отправлена Наталии практически сразу, как только мы поняли, что она действительно забрала Арину из Академии.

Но Наталия не сочла нужным сделать этот шаг. Именно поэтому ее юристы сегодня не понимают, почему не было подписано мировое соглашение. Именно поэтому наши уважаемые тренеры взывают о необходимости договариваться. Но договариваются всегда две стороны! Мы не можем договориться сами с собой.

А Наталии это, наверное, не нужно. Наверное, пиар важнее. Даже не очень чистый. Наверное, она добилась своего и о ее ребенке теперь знает вся страна».

Тренировки «на халяву» и платье за 100 тысяч – это было?

Яна Рудковская: «Академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой 12 лет, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой.

Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Все понятно. Всем спасибо, до свидания.

Но мама хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тысяч за каждое, проживание на территории академии и лучшие программы. Проблем нет – тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор».

Мама Парсеговой: «Дело в неблагодарности – неправда! В прениях юристы «АП» зачитали мое сообщение в адрес Яны Александровны как раз с благодарностью. СМИ не дадут соврать. Дело исключительно в том, куда мы перешли, и точка!

Я не записывала на подкатки ребенка, их назначали тренеры (переписки в материалах дела). Платьев за 100 тысяч рублей у моей Арины никогда не было.

Арина не каталась весь срок обучения «на халяву». Более полутора лет мы оплачивали тренировки самостоятельно, не ходили на дополнительные занятия и не проживали на территории, сумма иска сформирована за 9 месяцев оплаты расходов на Арину Екатериной Давыдовой, а эксплуатация меня и моего ребенка с 9 утра до 9 вечера на съемках, с определенной периодичностью, не такая уж и «халява», люди за это, как правило, получают деньги, ровно так же, как и за рекламу в социальных сетях, которую с меня спрашивал адвокат Давыдовой Е. (переписка в материалах дела)».

А что с дорогими коньками?

Яна Рудковская: «Но когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода еще приобретя дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег».

Мама Парсеговой: «Коньки были приобретены не за неделю и не за десять дней до ухода, а за месяц, для того, чтобы успеть раскатать их к сборам в Кисловодске, до ряда очередных обстоятельств, а соответственно, до принятия решений, об этом свидетельствует чек».

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press ; РИА Новости /Кирилл Каллиников