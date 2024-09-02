Представитель стороны Парсеговой в суде: «Изучим документы и примем решение об апелляции. Будем бороться дальше»
Сегодня Никулинский районный суд Москвы рассмотрел иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям Парсеговой и постановил взыскать с ответчика 1,8 млн рублей.
В мае 2023 года фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.
– К сожалению, решение суда не в нашу пользу. Изучим документы и, думаю, примем решение об апелляции. Рассмотрение апелляции будет в другом суде, городском.
– Как Наталья Парсегова отреагировала на решение?
– Спокойно. Мы прекрасно понимаем, что это решение суда. Будем бороться дальше.
– Удивлены тем, что эти вопросы не решает Федерация фигурного катания на коньках России?
– Это необычная практика для меня. Чаще всего с такими вопросами оказываемся в органах федераций. При наличии регламента это рассматривалось бы в федерации.
– Что будете делать, если не удастся оспорить решение?
– Если не удастся оспорить в апелляции, будем бороться дальше, – сказал представитель стороны Парсеговых Юрий Яхно.
Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн
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