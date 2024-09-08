Арутюнян о Самоделкиной: «На меня вышла федерация Астаны и высказала заинтересованность в сотрудничестве. Первый приезд спортсменки будет ознакомительным»

Рафаэль Арутюнян рассказал о предстоящей стажировке Софьи Самоделкиной в США

Фигуристка, представляющая Казахстан, покинула академию Евгения Плющенко и приедет к Арутюняну на просмотр.

– Если не ошибаюсь, Самоделкина уже обращалась к вам за помощью.

– Не ошибаетесь. Первый раз ее семья вышла на меня, когда Софья ушла из ЦСКА и находилась в поисках тренера. Я тогда сказал, что в принципе готов ее просмотреть, но только после того, как будут закрыты все вопросы, связанные со сменой спортивного гражданства и получением релиза от ФФККР.

Этот процесс затянулся более чем на год. Сейчас же на меня официально вышла Федерация фигурного катания Астаны и высказала заинтересованность в сотрудничестве.

– И вы дали согласие?

– В моих правилах сразу обрисовывать людям весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться. Поэтому первым делом я объяснил, что Калифорния – это совершенно особенное место, где совершенно другие цены и совершенно другая жизнь. Только за еду и бензин приходится платить в полтора раза больше, чем в любом другом штате Америки.

В итоге мы договорились, что первый приезд спортсменки будет ознакомительным. Давать по этому поводу какую-либо информацию я считал преждевременным, но мне объяснили, что об этом придется объявить официально, чтобы получить под эту поездку необходимое финансирование.

Вот, собственно, та причина, по которой мы объявили о предстоящей стажировке, – сказал тренер.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина