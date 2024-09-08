Арутюнян о Самоделкиной: «У нас everybody welcome. Но тут без каких-то гарантий и обещаний – все будет зависеть от нее»

Рафаэль Арутюнян рассказал о работе с Софьей Самоделкиной

Самоделкина покинула Академию Евгения Плющенко и приедет к Арутюняну на просмотр.

«Могу сказать так: у нас everybody welcome. Если только это не предолимпийский сезон, а вы не фигурист уровня Саши Трусовой. Потому что тогда получается слишком мало времени и слишком большая ответственность.

В случае с Самоделкиной ситуация такая: они не первый раз выходят на нас с просьбой о встрече, в этот раз мы согласились и пригласили их на просмотр. В первую очередь – чтобы они посмотрели, что такое тренировки в Америке, потому что они пока не представляют, что это.

Мы в свою очередь тоже посмотрим на них, тут без каких-то гарантий и обещаний. На просмотр к нам может приехать любой, но дальше все будет зависеть от самой девочки, от того, как она будет тренироваться и насколько серьезно ей это нужно самой», – передает слова Арутюняна корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина