Алена Леонова: «Арутюнян сделает все, чтобы Самоделкина показала хорошие результаты. Спортсмен всегда выбирает место, где ему комфортнее»
Леонова оценила решение фигуристки Самоделкиной потренироваться у Арутюняна
Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Софья Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.
– Очень неожиданная новость. Спортсмен всегда выбирает место, где ему комфортнее. Я ничего плохого в этом не вижу, есть надежда на хороший союз.
– Даст ли это сотрудничество новый импульс карьере Самоделкиной?
– Если случится тандем и сложится крепкая связь. Арутюнян сделает все, чтобы Софья показала хорошие результаты, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова.
Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.
Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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