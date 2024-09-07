Алена Леонова: «Арутюнян сделает все, чтобы Самоделкина показала хорошие результаты. Спортсмен всегда выбирает место, где ему комфортнее»

Леонова оценила решение фигуристки Самоделкиной потренироваться у Арутюняна

Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Софья Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

– Очень неожиданная новость. Спортсмен всегда выбирает место, где ему комфортнее. Я ничего плохого в этом не вижу, есть надежда на хороший союз.

– Даст ли это сотрудничество новый импульс карьере Самоделкиной?

– Если случится тандем и сложится крепкая связь. Арутюнян сделает все, чтобы Софья показала хорошие результаты, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова .

Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина