Тарасова об уходе Самоделкиной от Плющенко: «Софья едет к хорошему специалисту. А как дальше сложится – уже не наше дело»
Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Софья Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.
«Софья поедет к известному тренеру, великолепному педагогу, который воспитал немало чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийских игр. Он начинал вместе со мной на стадионе «Юных пионеров».
На данный момент говорить о равноценной замене тренерского штаба нельзя. Можно лишь сказать, что Софья едет к хорошему специалисту. Да, это пока не полноценное сотрудничество, а просмотр. Что ж, Рафик ее обязательно посмотрит, у чемпионов вкус хороший. А как дальше сложится – уже не наше дело», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.
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