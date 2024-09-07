  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
45

Софья Самоделкина: «Уже две недели я тренируюсь в Казахстане. С Плющенко и Рудковской продолжаем сотрудничество и дружбу»

Фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что тренируется в Казахстане

«Дорогие друзья, вы знаете, что у меня были проблемы с ногой до и после чемпионата Республики Казахстан, и три недели тренировочного процесса были пропущены. Потом был период восстановления.

Сейчас уже две недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласованно с Республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем (Плющенко) и Яной Александровной (Рудковской) было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей.

С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу❤️», – написала Самоделкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Софьи Самоделкиной
logoЕвгений Плющенко
logoсборная Казахстана
женское катание
logoЯна Рудковская
logoСофья Самоделкина
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бестемьянова о Самоделкиной: «Переход в Казахстан пойдет ей на пользу. Она будет бороться за медали на всех соревнованиях»
6710 августа, 06:18
«Прощаюсь с Федерацией фигурного катания России, хотя рассталась с ней уже более года назад». Самоделкина о включении в сборную Казахстана
819 августа, 11:05
Софья Самоделкина включена в национальную сборную Казахстана по итогам летнего чемпионата страны
139 августа, 10:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Самоделкина покинула академию Плющенко. В октябре она пройдет просмотр и стажировку у Арутюняна
2615 минут назад
Костомаров рассказал, что готовится к протезированию левой руки: «Протез дорогой, но государство поддерживает»
343 минуты назад
Юрист Зайцев о деле Парсеговой: «Сейчас изучаем выводы суда. Предполагаю, что апелляция будет»
11сегодня, 12:53
«Нихао🙃🌸». Щербакова поделилась фото из Китая в белом платье с цветочным принтом
39сегодня, 11:40Фото
Гран-при среди юниоров. Вада, Уэзоно, Гладки, Джуманиязова, Ю Чжэ Ким, Джозефин Ли покажут произвольные программы
17сегодня, 11:25Live
Мозгов о работе тренером: «Все воспринимается совершенно по‑другому, но мне нравится»
4сегодня, 10:19
Дмитрий Губерниев: «Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места, а мы ей поможем»
25сегодня, 09:58
Анжелика Крылова: «Шинкаренко и Антонов готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц»
6сегодня, 08:14
Анжелика Крылова: «Кагановская и Некрасов катаются в основном у Горшкова. Я бы желала с ними больше работать»
23сегодня, 08:03
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со победил, Блэкуэлл – 2-й, Хагара – 3-й
8вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
1сегодня, 09:40Кино
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вольфкостин и Царевски, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы
сегодня, 07:01
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
14вчера, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
1вчера, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
3вчера, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
4вчера, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15