Софья Самоделкина: «Уже две недели я тренируюсь в Казахстане. С Плющенко и Рудковской продолжаем сотрудничество и дружбу»
Фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что тренируется в Казахстане
«Дорогие друзья, вы знаете, что у меня были проблемы с ногой до и после чемпионата Республики Казахстан, и три недели тренировочного процесса были пропущены. Потом был период восстановления.
Сейчас уже две недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласованно с Республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем (Плющенко) и Яной Александровной (Рудковской) было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей.
С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу❤️», – написала Самоделкина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Софьи Самоделкиной
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