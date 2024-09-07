Софья Самоделкина: «Уже две недели я тренируюсь в Казахстане. С Плющенко и Рудковской продолжаем сотрудничество и дружбу»

Фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что тренируется в Казахстане

«Дорогие друзья, вы знаете, что у меня были проблемы с ногой до и после чемпионата Республики Казахстан, и три недели тренировочного процесса были пропущены. Потом был период восстановления.

Сейчас уже две недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласованно с Республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем (Плющенко ) и Яной Александровной (Рудковской ) было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей.

С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу❤️», – написала Самоделкина .